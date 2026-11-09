Le cours de l'action Rocket Lab recule en raison d'une perte trimestrielle plus importante que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action de Rocket Lab RKLB.O , une entreprise de taille plus modeste que SpaceX SPCX.O , a reculé de 3 % pour s'établir à 57,08 dollars en séance après-bourse

** Les investisseurs restent sur le qui-vive, malgré une forte croissance du chiffre d’affaires, en raison des inquiétudes concernant la rentabilité de l’entreprise

** La société a annoncé une perte de 12 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes tablaient sur une perte de 7 cents par action , selon les données compilées par LSEG

** Le mois dernier, RKLB a reporté à l’année prochaine le lancement inaugural de sa nouvelle fusée Neutron, de plus grande taille. La société avait initialement prévu le vol inaugural de Neutron pour le quatrième trimestre 2026

** La société affiche un chiffre d’affaires de 267,8 millions de dollars au troisième trimestre, contre 115,1 millions de dollars l’année précédente

** Elle prévoit un chiffre d’affaires compris entre 270 et 290 millions de dollars pour le quatrième trimestre, alors que les analystes s’attendent à 265,4 millions de dollars

** La société prévoit une perte d’EBITDA ajusté comprise entre 14 et 20 millions de dollars au quatrième trimestre

** À la clôture d’hier, l’action de cette société, dont la capitalisation boursière s’élève à 31,76 milliards de dollars, a reculé de 15,62 % depuis le début de l’année