Le cours de l'action Resideo s'envole après le remboursement d'une dette de 1,1 milliard de dollars

** Resideo Technologies REZI.N , fournisseur de solutions pour la maison connectée, voit son titre progresser de 15,6% à 22,4 $

** Le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis juillet 2025 si les niveaux actuels se maintiennent

** La société basée à Austin, au Texas, a remboursé 1,1 milliard de dollars de dette grâce au produit de la scission d'ADI Global Distribution, son ancienne activité de distribution

** REZI prévoit un BPA annuel compris entre 1,92 et 1,98 dollar, en deçà des prévisions des analystes qui s'élèvent à 2,46 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d’affaires de 727 millions de dollars au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 1,02 milliard de dollars

** Le titre reste en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours depuis le 12 août

** Six des sept courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et un seul “conserver”; leur objectif de cours médian est de 30 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a perdu près de 8% depuis le début de l'année