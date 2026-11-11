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Le cours de l'action Resideo s'envole après le remboursement d'une dette de 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 18:15

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** Resideo Technologies REZI.N , fournisseur de solutions pour la maison connectée, voit son titre progresser de 15,6% à 22,4 $

** Le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis juillet 2025 si les niveaux actuels se maintiennent

** La société basée à Austin, au Texas, a remboursé 1,1 milliard de dollars de dette grâce au produit de la scission d'ADI Global Distribution, son ancienne activité de distribution

** REZI prévoit un BPA annuel compris entre 1,92 et 1,98 dollar, en deçà des prévisions des analystes qui s'élèvent à 2,46 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d’affaires de 727 millions de dollars au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 1,02 milliard de dollars

** Le titre reste en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours depuis le 12 août

** Six des sept courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et un seul “conserver”; leur objectif de cours médian est de 30 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a perdu près de 8% depuis le début de l'année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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