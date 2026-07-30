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Le cours de l'action Rentokil s'effondre de 17 % en raison d'un ralentissement de la croissance en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 09:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société britannique de lutte contre les nuisibles Rentokil RTO.L a annoncé jeudi que la croissance de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord au deuxième trimestre avait ralenti par rapport au trimestre précédent et qu'elle devait redoubler d'efforts pour remédier à ses résultats inférieurs aux attentes, ce qui a entraîné une chute de 17 % de son cours en début de séance.

La société a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3,6% sur son plus grand marché au cours du trimestre clos le 30 juin, en baisse par rapport aux 3,9% du premier trimestre.

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