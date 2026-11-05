Le cours de l'action Ralph Lauren recule après la publication de prévisions de chiffre d'affaires trimestriel décevantes

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Ralph Lauren RL.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, ce qui a fait chuter son titre de 7 %en pré-ouverture, alors même que la société a fait état d'une forte demande en Amérique du Nord et en Asie et a revu à la hausse ses prévisions annuelles.

L'action de la marque de prêt-à-porter haut de gamme basée à New York avait progressé d'environ 16 % depuis le début de l'année, à la clôture de la séance précédente.

La société a surperformé l’ensemble du secteur du luxe au cours des derniers trimestres, les consommateurs américains à revenus élevés continuant à dépenser pour des pulls en maille torsadée et des polos. La Chine s’est imposée comme un moteur de croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de 35 % au deuxième trimestre.

Mais les attentes quant à la capacité de l’entreprise à maintenir un rythme de croissance rapide ont placé la barre très haut, laissant les investisseurs déçus par les dernières prévisions de Ralph Lauren.

Ralph Lauren table désormais sur une hausse de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 comprise entre 6 % et 7 %, contre une prévision antérieure de croissance comprise entre 5 % et 6 %.

Elle prévoit une progression de sa marge opérationnelle annuelle d’environ 80 à 100 points de base à taux de change constants, contre une prévision antérieure de 60 à 80 points de base.

Le fabricant de sacs à main Coach, Tapestry TPR.N , a également revu à la hausse ses prévisions annuelles jeudi, misant sur la demande des fêtes de fin d’année, alors même que le secteur du luxe dans son ensemble est confronté à un ralentissement des dépenses.

Ralph Lauren a déclaré s’attendre à ce que son chiffre d’affaires du troisième trimestre affiche une croissance comprise entre un faible et un moyen pourcentage à un chiffre, autour de 3 % à 4 %, ce qui est largement inférieur aux prévisions des analystes tablant sur une hausse de 4,2 %, en raison du calendrier des livraisons en gros et de la baisse des ventes à prix réduits.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 9 % pour atteindre 2,19 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,12 milliards, tandis que le bénéfice par action ajusté, à 4,64 dollars, a dépassé les prévisions de 4,26 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Fondée par le créateur Ralph Lauren en 1967, l'entreprise a lancé un plan de redressement il y a une dizaine d'années, lorsqu'elle a recruté son premier directeur général externe. Elle a amélioré ses ventes en se concentrant davantage sur les vêtements haut de gamme et en renouvelant sa gamme de produits.