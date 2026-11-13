Le cours de l'action Microsoft chute alors que la panne dure depuis plus de 12 heures

** Le cours de l'action Microsoft MSFT.O recule de 2,4% à 510,38 dollars en pré-ouverture, alors que la société est aux prises avec l'une de ses pires pannes

** La société est la seule à afficher une baisse parmi les "Magnificent Seven"

** Les services Outlook, Teams et Copilot de Microsoft étaient toujours hors service vendredi, la panne s'étant prolongée au-delà de 12 heures, perturbant ainsi les communications des entreprises et des administrations publiques du monde entier

** MSFT a imputé la panne à des problèmes de serveurs et a déclaré n’avoir connaissance d’aucune activité malveillante

** Dans sa dernière mise à jour, l’entreprise a indiqué observer des signes de stabilisation après avoir déployé plus largement des correctifs visant à assurer un rétablissement durable des services

** Cette perturbation a affecté des agences gouvernementales en Australie, au Japon et aux États-Unis, des sociétés de courtage, la publication des résultats financiers d’entreprises et les communications des compagnies aériennes

** Il s’agit de la deuxième perturbation touchant les services Microsoft 365 cette année

** Josh Gilbert, analyste chez eToro, estime que les pannes récurrentes de Microsoft 365 pourraient inciter les entreprises à reconsidérer leur dépendance à l’égard de l’écosystème de Microsoft, même si les clients n’ont guère la possibilité de changer de fournisseur du jour au lendemain

** À la clôture d’hier, l’action MSFT affichait une hausse de plus de 8%