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Le cours de l'action Microsoft chute alors que la panne dure depuis plus de 12 heures
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 12:01

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** Le cours de l'action Microsoft MSFT.O recule de 2,4% à 510,38 dollars en pré-ouverture, alors que la société est aux prises avec l'une de ses pires pannes

** La société est la seule à afficher une baisse parmi les "Magnificent Seven"

** Les services Outlook, Teams et Copilot de Microsoft étaient toujours hors service vendredi, la panne s'étant prolongée au-delà de 12 heures, perturbant ainsi les communications des entreprises et des administrations publiques du monde entier

** MSFT a imputé la panne à des problèmes de serveurs et a déclaré n’avoir connaissance d’aucune activité malveillante

** Dans sa dernière mise à jour, l’entreprise a indiqué observer des signes de stabilisation après avoir déployé plus largement des correctifs visant à assurer un rétablissement durable des services

** Cette perturbation a affecté des agences gouvernementales en Australie, au Japon et aux États-Unis, des sociétés de courtage, la publication des résultats financiers d’entreprises et les communications des compagnies aériennes

** Il s’agit de la deuxième perturbation touchant les services Microsoft 365 cette année

** Josh Gilbert, analyste chez eToro, estime que les pannes récurrentes de Microsoft 365 pourraient inciter les entreprises à reconsidérer leur dépendance à l’égard de l’écosystème de Microsoft, même si les clients n’ont guère la possibilité de changer de fournisseur du jour au lendemain

** À la clôture d’hier, l’action MSFT affichait une hausse de plus de 8%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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