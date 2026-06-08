 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cours de l'action Marvell s'envole après l'entrée du fabricant de puces dans l'indice S&P 500
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, l'action de Marvell Technology MRVL.O a grimpé de plus de 7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après l'annonce de l'intégration prochaine du fabricant de puces dans l'indice de référence S&P 500 à la fin du mois de juin, un nouvel élan pour un titre qui a récemment connu une forte hausse.

NVDA.O Son titre a gagné environ 59 % depuis le 27 mai, après que la société eut prévu que son activité de puces sur mesure dépasserait les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2029 et que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, eut qualifié Marvell de prochaine « entreprise à 1 000 milliards de dollars ».

Le titre a chuté de 16,7 % lors des échanges réguliers vendredi, dans le cadre d'une vague de ventes généralisée qui a fait perdre 1 300 milliards de dollars de capitalisation boursière au secteur des puces. La société affichait une capitalisation boursière d'environ 230 milliards de dollars à la clôture de la séance précédente.

Marvell et son grand rival Broadcom AVGO.O conçoivent des puces sur mesure pour les centres de données des entreprises du cloud, un marché en plein essor alors que les grandes entreprises technologiques recherchent des alternatives aux processeurs IA de Nvidia, coûteux et difficiles à se procurer.

S&P Dow Jones Indices a annoncé vendredi en fin de journée que Marvell remplacera le distributeur d'équipements pour piscines Pool Corp POOL.O dans l'indice de référence .SPX . Ces changements prendront effet avant l'ouverture des marchés le 22 juin.

Les fonds négociés en bourse (ETF) qui répliquent un indice doivent ajuster leurs portefeuilles pour refléter ces changements, ce qui les oblige à acheter des actions des sociétés nouvellement ajoutées. Ce mouvement peut faire grimper le cours de ces titres, car de nouveaux flux passifs affluent au moment de leur inclusion.

Cette inclusion intervient après que Marvell a annoncé un bénéfice conforme aux principes comptables généralement reconnus (GAAP) pour le trimestre clos en décembre et sur ses quatre derniers trimestres, surmontant ainsi un obstacle majeur qui l'avait jusqu'alors écarté de l'indice.

L'ajout de Marvell souligne à quel point l'essor de l'IA est en train de remodeler les principaux indices boursiers américains. Les fabricants de puces et les entreprises d'infrastructure de centres de données revendiquent une pondération plus importante dans les indices de référence, soutenus par la forte conviction des investisseurs.

Les actions des fabricants de puces restent en hausse, malgré la chute de vendredi, l'indice Philadelphia Semiconductor Index .SOX ayant progressé de plus de 72 % depuis le début de l'année. La valeur de Marvell a plus que triplé pour atteindre des sommets historiques.

Valeurs associées

BROADCOM
385,7300 USD NASDAQ -7,92%
MARVELL TECH
263,4700 USD NASDAQ -16,74%
NVIDIA
205,1000 USD NASDAQ -6,20%
POOL
185,5200 USD NASDAQ +1,26%
S&P 500 INDEX
7 383,74 Pts CBOE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 205,02 -0,16%
Pétrole Brent
94,39 -1,02%
HAFFNER ENERGY
0,25 +11,11%
2CRSI
52,8 +6,15%
SOITEC
153,05 +4,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank