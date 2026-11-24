Le cours de l'action Kohl's progresse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel

** L'action de la chaîne Kohl's KSS.N affiche une hausse d'environ 6 % à 22,44 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, le grand magasin américain tirant profit de ses efforts de redressement

** Elle table désormais sur un chiffre d'affaires annuel et des ventes comparables stables ou en hausse de 0 , 5 %, contre des prévisions antérieures faisant état d'une stagnation ou d'une baisse de 1,5 %

** La société table sur un BPA pour l’exercice 2026 compris entre 4,30 et 4,50 dollars, ce qui inclut les gains immobiliers, les remboursements de droits de douane et les avantages fiscaux

** KSS annonce une hausse de 1,3 % de son chiffre d’affaires net au troisième trimestre, à 3,52 milliards de dollars, sa première progression après 18 trimestres consécutifs de baisse, dépassant les estimations de 3,39 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** “Alors que nous réalisons des progrès constants et tangibles dans le cadre de nos initiatives stratégiques, nos clients réagissent favorablement, ce qui se traduit par des améliorations généralisées à l’ensemble de l’entreprise”, déclare Michael Bender, directeur général

** À la clôture d’hier, KSS affichait une hausse d’environ 4 % depuis le début de l’année