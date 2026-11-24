** L'action de la chaîne Kohl's KSS.N affiche une hausse d'environ 6 % à 22,44 dollars en pré-ouverture
** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, le grand magasin américain tirant profit de ses efforts de redressement
** Elle table désormais sur un chiffre d'affaires annuel et des ventes comparables stables ou en hausse de 0 , 5 %, contre des prévisions antérieures faisant état d'une stagnation ou d'une baisse de 1,5 %
** La société table sur un BPA pour l’exercice 2026 compris entre 4,30 et 4,50 dollars, ce qui inclut les gains immobiliers, les remboursements de droits de douane et les avantages fiscaux
** KSS annonce une hausse de 1,3 % de son chiffre d’affaires net au troisième trimestre, à 3,52 milliards de dollars, sa première progression après 18 trimestres consécutifs de baisse, dépassant les estimations de 3,39 milliards de dollars – données compilées par LSEG
** “Alors que nous réalisons des progrès constants et tangibles dans le cadre de nos initiatives stratégiques, nos clients réagissent favorablement, ce qui se traduit par des améliorations généralisées à l’ensemble de l’entreprise”, déclare Michael Bender, directeur général
** À la clôture d’hier, KSS affichait une hausse d’environ 4 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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