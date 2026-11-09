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Le cours de l'action KKR progresse alors que son bénéfice trimestriel atteint un niveau record
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 13:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Le gestionnaire d'actifs new-yorkais KKR

KKR.N voit son titre progresser de 2 % à 98,4 dollars en pré-ouverture après avoir annoncé un bénéfice trimestriel record

** Le résultat net ajusté du troisième trimestre bondit de 29 % à 1,6 milliard de dollars, soit 1,78 dollar par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,59 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus liés aux commissions bondissent de 27 % pour atteindre un niveau record de 1,32 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,24 milliard de dollars – données LSEG

** Les cessions d'actifs du troisième trimestre comprennent la société de refroidissement de centres de données CoolIT Systems et la plateforme d'infrastructures d'aviation privée Atlantic Aviation.

** La société prévoit de restituer plus de 40 milliards de dollars à ses clients, soit plus de 50 % de plus que son précédent record annuel.

** KKR lève 25 milliards de dollars de nouveaux capitaux, portant ses actifs sous gestion au-delà de 800 milliards de dollars

** La note moyenne attribuée par 20 des 24 analystes est "acheter" ou supérieure, contre 4 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 122 dollars – LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action a reculé de 24,3 %

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