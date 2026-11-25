Le cours de l'action Kinetik s'envole après la publication d'un article de Bloomberg News indiquant que Targa serait en pourparlers en vue de son rachat

** Le titre de l'opérateur américain de pipelines Kinetik KNTK.N bondit de 6,7 % à 58,3 dollars en séance prolongée

** Targa Resources TRGP.N serait en pourparlers en vue d'acquérir KNTK , une société soutenue par Blackstone, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier

** TRGP recule de 3,3 % à 276,2 dollars

** Targa pourrait finaliser l'accord avec Kinetik dès la semaine prochaine, ajoute le rapport

** Selon l'article, aucune décision définitive n'a encore été prise et Kinetik pourrait rester indépendante; un autre soumissionnaire pourrait également se manifester

** Targa n'a pas immédiatement répondu, tandis que Kinetik a refusé de commenter les demandes de Reuters

** À la clôture d'hier, l'action Kinetik affichait une hausse de 51,7 % depuis le début de l'année, tandis que celle de Targa progressait de 54,7 % sur la même période