** Le titre de l'opérateur américain de pipelines Kinetik KNTK.N bondit de 6,7 % à 58,3 dollars en séance prolongée
** Targa Resources TRGP.N serait en pourparlers en vue d'acquérir KNTK , une société soutenue par Blackstone, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier
** TRGP recule de 3,3 % à 276,2 dollars
** Targa pourrait finaliser l'accord avec Kinetik dès la semaine prochaine, ajoute le rapport
** Selon l'article, aucune décision définitive n'a encore été prise et Kinetik pourrait rester indépendante; un autre soumissionnaire pourrait également se manifester
** Targa n'a pas immédiatement répondu, tandis que Kinetik a refusé de commenter les demandes de Reuters
** À la clôture d'hier, l'action Kinetik affichait une hausse de 51,7 % depuis le début de l'année, tandis que celle de Targa progressait de 54,7 % sur la même période(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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