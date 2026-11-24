Le cours de l'action HPE recule après l'annonce d'une pression sur la marge brute pour l'exercice 2027

** Le titre du fabricant de serveurs et d'équipements réseau Hewlett Packard Enterprise HPE.N recule de 11,6 % à 42,47 dollars en pré-ouverture, après que son directeur financier a mis en garde contre des pressions sur les marges

** La société indique que sa marge brute au quatrième trimestre a reculé de 210 points de base par rapport au trimestre précédent

** « Nous prévoyons un ralentissement de la marge brute au fur et à mesure que l'exercice 2027 avance, principalement en raison de la composition du chiffre d'affaires et du calendrier de déploiement des systèmes d'IA à grande échelle tout au long de l'année », a déclaré la directrice financière Marie Myers

** La société annonce un chiffre d’affaires et un BPA ajusté au quatrième trimestre supérieurs aux attentes des analystes – données compilées par LSEG

** Elle relève également ses prévisions de chiffre d’affaires trimestriel et annuel ainsi que de BPA ajusté au-delà des estimations

** Sur les 24 courtiers qui notent le titre, 15 lui attribuent une recommandation "acheter", tandis que 9 le notent "conserver"; le cours-cible médian s'établit à 67,24 $ – données compilées par LSEG

** Les concurrents de la société, Dell DELL.K et Super Micro SMCI.O , sont en baisse de 5,6 % et 4,5 % respectivement, marquant un ralentissement après le rebond observé lundi sur l’ensemble des marchés

** À la clôture d'hier, l'action HPE avait plus que doublé de valeur depuis le début de l'année