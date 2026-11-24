** Le titre du fabricant de serveurs et d'équipements réseau Hewlett Packard Enterprise HPE.N recule de 11,6 % à 42,47 dollars en pré-ouverture, après que son directeur financier a mis en garde contre des pressions sur les marges
** La société indique que sa marge brute au quatrième trimestre a reculé de 210 points de base par rapport au trimestre précédent
** « Nous prévoyons un ralentissement de la marge brute au fur et à mesure que l'exercice 2027 avance, principalement en raison de la composition du chiffre d'affaires et du calendrier de déploiement des systèmes d'IA à grande échelle tout au long de l'année », a déclaré la directrice financière Marie Myers
** La société annonce un chiffre d’affaires et un BPA ajusté au quatrième trimestre supérieurs aux attentes des analystes – données compilées par LSEG
** Elle relève également ses prévisions de chiffre d’affaires trimestriel et annuel ainsi que de BPA ajusté au-delà des estimations
** Sur les 24 courtiers qui notent le titre, 15 lui attribuent une recommandation "acheter", tandis que 9 le notent "conserver"; le cours-cible médian s'établit à 67,24 $ – données compilées par LSEG
** Les concurrents de la société, Dell DELL.K et Super Micro SMCI.O , sont en baisse de 5,6 % et 4,5 % respectivement, marquant un ralentissement après le rebond observé lundi sur l’ensemble des marchés
** À la clôture d'hier, l'action HPE avait plus que doublé de valeur depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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