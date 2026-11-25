Le cours de l'action HP s'envole après la publication de chiffres d'affaires et de bénéfices encourageants au quatrième trimestre

** L'action HP HPQ.N progresse de 10,3% à 30,82 dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 16 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 15,42 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un BPA ajusté de 83 cents, contre une estimation de 75 cents

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 39% depuis le début de l'année