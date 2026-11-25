** L'action HP HPQ.N progresse de 10,3% à 30,82 dollars
** La société annonce un chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 16 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 15,42 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** La société affiche un BPA ajusté de 83 cents, contre une estimation de 75 cents
** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 39% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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