Le cours de l'action Grocery Outlet s'effondre après la révision à la baisse des prévisions pour l'exercice fiscal

** Le titre de la chaîne de magasins discount Grocery Outlet Holding GO.O a chuté de 10 % à 12,67 dollars en début de séance

** GO est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis mars si cette tendance se confirme

** La société abaisse la fourchette haute de ses prévisions d’EBITDA ajusté annuel à 225-229 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 225-235 millions de dollars

** Roth Capital indique que la hausse des coûts de réparation et d’entretien des magasins grignote les bénéfices, annulant les effets positifs de la fréquentation accrue et de l’amélioration des marges brutes

** GO affiche un chiffre d'affaires de 1,18 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant légèrement les estimations des analystes (1,17 milliard de dollars) – données compilées par LSEG

** La société prévoit un BPA ajusté de 16 cents, légèrement supérieur aux attentes du marché de 15 cents

** Sur 14 maisons de courtage, 1 recommande “d'acheter”, 12 “de conserver” et 1 “de vendre”; l'objectif de cours médian s'établit à 12 dollars – données compilées par LSEG

** L'action GO se négocie à 21,03 fois son BPA sur les 12 prochains mois, ce qui est nettement supérieur à la médiane du secteur, qui s'établit à 18

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action GO affiche une hausse de plus de 25 % depuis le début de l'année