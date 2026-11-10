Le cours de l'action GE Vernova recule après la révision par SoftBank de ses plans concernant un projet de centre de données aux États-Unis

L'action du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N a chuté de plus de 6 % mardi, après que la société d'investissement japonaise SoftBank 9984.T a revu ses plans d'achat d'équipements pour ses projets de centres de données aux États-Unis.

GE Vernova fait partie des entreprises impliquées dans le développement de la gigantesque centrale électrique au gaz et du centre de données de SoftBank dans le comté de Pike, dans l’Ohio, ont indiqué des analystes.

Ce centre de données de 10 gigawatts dédié aux serveurs d’IA, un projet soutenu par une nouvelle capacité de production d’électricité au gaz naturel de 9,2 GW, figurerait parmi les plus grands au monde s’il était mené à bien.

SoftBank a revu certaines stratégies d’approvisionnement en équipements de production d’électricité pour ses projets de centres de données aux États-Unis, y compris celui de l’Ohio, ont indiqué les analystes de J.P. Morgan, ce qui a conduit l’entreprise à comptabiliser une charge de 3,7 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Le projet de l’Ohio reste sur la bonne voie, mais le contrat est en cours de révision, ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note de recherche.

« Cette nouvelle est négative, car elle montre qu’un grand développeur de centres de données est en train de revoir ses plans concernant les équipements électriques », a déclaré J.P. Morgan.

Le milliardaire Elon Musk a déclaré la semaine dernière dans un message publié sur X que SoftBank ne respectait pas ses engagements concernant ses commandes de turbines. SoftBank a toutefois démenti ces allégations, ajoutant qu’il n’était pas question de réduire l’ampleur du projet de l’Ohio.

« Bien que nous ne puissions pas nous prononcer sur les relations avec chaque client, les récentes annonces de SoftBank n’ont aucune incidence, ni négative ni positive, sur GE Vernova », a déclaré mardi un porte-parole de GE Vernova.

Même si les livraisons de turbines devaient être retardées, il est très probable que GE Vernova puisse utiliser ces créneaux pour d’autres clients, a indiqué J.P. Morgan.

Cette vague de ventes intervient dans un contexte de scepticisme croissant quant aux rendements du secteur de l’IA, le succès retentissant du Parti démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis renforçant les craintes d’un renforcement de la surveillance réglementaire et de retards dans la construction de centres de données.

« Bien que l’impact exact sur les commandes de GE Vernova ne soit pas encore clair, les investisseurs craignent qu’un ralentissement des dépenses en infrastructures d’IA n’affecte la demande future de turbines », a déclaré Abhishek Rai, analyste chez CrispIdea.