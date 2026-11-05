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Le cours de l'action Expedia recule après que les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel, inférieures aux attentes, ont ravivé les inquiétudes
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action d'Expedia Group EXPE.O a chuté de près de 7% jeudi avant l'ouverture de la Bourse, après que les prévisions décevantes de la société de réservation de voyages concernant son chiffre d'affaires du quatrième trimestre ont ravivé les inquiétudes des investisseurs quant à sa croissance.

À la clôture de mercredi, l'action Expedia affichait une hausse d'environ 12% depuis le début de l'année, surperformant ainsi son concurrent Booking Holdings BKNG.O et l'indice Dow Jones US Travel and Leisure .DJUSCG , qui ont respectivement reculé de 20% et sont restés pratiquement inchangés.

* Expedia prévoit un chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre compris entre 3,69 et 3,75 milliards de dollars, dont la valeur médiane est inférieure à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élève à 3,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* Les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis, ainsi que les troubles en Europe et au Moyen-Orient, ont conduit à ces prévisions moroses, a déclaré le directeur financier d’Expedia

* Les analystes de Baird ont qualifié ces prévisions en baisse de "surprise". J.P. Morgan a noté que, bien que le ralentissement de la croissance soit "transitoire", il pourrait susciter certaines inquiétudes

* BTIG s'attendait à ce qu'Expedia déroge à la tendance des prévisions décevantes fournies par ses concurrents et les hôtels, en raison de son exposition plus importante au marché intérieur américain

* Expedia conserve en moyenne la recommandation "acheter", mais son cours cible médian a légèrement baissé, passant de 335 dollars le mois dernier à 332,50 dollars, selon les données compilées par LSEG

* La plupart des sites de réservation de voyages en ligne et des chaînes hôtelières se sont appuyés sur une forte demande intérieure pour compenser la faiblesse du marché au Moyen-Orient

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