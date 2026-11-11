Le cours de l'action du distributeur britannique ASOS en hausse après la prolongation de son partenariat logistique avec GXO

** L'action du distributeur en ligne britannique ASOS ASOS.L a progressé de 5,2% à 459 pence, figurant parmi les titres affichant les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice FTSE Mid-Caps .FTMC
** ASOS et le prestataire de services logistiques GXO GXO.N prolongent leur partenariat stratégique jusqu'en 2034
** L'accord renouvelé porte sur les services de gestion des entrepôts et de transport, afin d'améliorer la rapidité et l'efficacité des livraisons grâce à la technologie
** Le distributeur accélère son redressement en mettant l’accent sur l’augmentation des marges, la réduction des coûts et un contrôle plus strict des stocks
** Depuis le début de l'année, le titre ASOS a progressé d'environ 54% à la dernière clôture(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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