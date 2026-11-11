Le cours de l'action du distributeur britannique ASOS en hausse après la prolongation de son partenariat logistique avec GXO

** L'action du distributeur en ligne britannique ASOS ASOS.L a progressé de 5,2% à 459 pence, figurant parmi les titres affichant les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice FTSE Mid-Caps .FTMC

** ASOS et le prestataire de services logistiques GXO GXO.N prolongent leur partenariat stratégique jusqu'en 2034

** L'accord renouvelé porte sur les services de gestion des entrepôts et de transport, afin d'améliorer la rapidité et l'efficacité des livraisons grâce à la technologie

** Le distributeur accélère son redressement en mettant l’accent sur l’augmentation des marges, la réduction des coûts et un contrôle plus strict des stocks

** Depuis le début de l'année, le titre ASOS a progressé d'environ 54% à la dernière clôture