Le cours de l'action de Rigetti Computing chute après la publication de résultats décevants au troisième trimestre

** Le titre de la société d'informatique quantique Rigetti Computing RGTI.O a reculé de 4,7% à 11,60 dollars lors des échanges de l'après-midi

** RGTI annonce une perte nette trimestrielle ajustée de 20,47 millions de dollars, supérieure au consensus des analystes qui s'établissait à 17,09 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,41 million de dollars au troisième trimestre, en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 3,52 millions de dollars

** RGTI publie des prévisions de chiffre d'affaires annuel de 20 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 22,9 millions de dollars

** TD Cowen estime que le chiffre d’affaires et le carnet de commandes restent modestes par rapport à ceux de ses concurrents, malgré les progrès réalisés dans la feuille de route technologique de la société

** Au moins quatre sociétés de courtage ont abaissé leur objectif de cours pour l’entreprise

** Sur les 13 sociétés de courtage qui notent le titre, 9 lui attribuent une recommandation « Achat » et 4 une recommandation « Conserver »; le cours cible médian s'établit à 20 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Compte tenu des fluctuations de la séance, RGTI affiche une baisse d'environ 48% depuis le début de l'année