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Le cours de l'action de Rigetti Computing chute après la publication de résultats décevants au troisième trimestre
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 18:10

Ajouter Boursorama à vos sources

** Le titre de la société d'informatique quantique Rigetti Computing RGTI.O a reculé de 4,7% à 11,60 dollars lors des échanges de l'après-midi

** RGTI annonce une perte nette trimestrielle ajustée de 20,47 millions de dollars, supérieure au consensus des analystes qui s'établissait à 17,09 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,41 million de dollars au troisième trimestre, en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 3,52 millions de dollars

** RGTI publie des prévisions de chiffre d'affaires annuel de 20 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 22,9 millions de dollars

** TD Cowen estime que le chiffre d’affaires et le carnet de commandes restent modestes par rapport à ceux de ses concurrents, malgré les progrès réalisés dans la feuille de route technologique de la société

** Au moins quatre sociétés de courtage ont abaissé leur objectif de cours pour l’entreprise

** Sur les 13 sociétés de courtage qui notent le titre, 9 lui attribuent une recommandation « Achat » et 4 une recommandation « Conserver »; le cours cible médian s'établit à 20 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Compte tenu des fluctuations de la séance, RGTI affiche une baisse d'environ 48% depuis le début de l'année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 18:10:13.

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