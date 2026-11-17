Le cours de l'action d'Insight Enterprises progresse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 650 millions de dollars

** L'action du fournisseur de solutions informatiques Insight Enterprises ( NSIT.O ) a progressé de 0,4 % mardi, à 155,85 dollars, après avoir conclu une levée de fonds

** NSIT a annoncé lundi en fin de journée le prix d'une émission privée de 650 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,875 % (,), arrivant à échéance le 15 novembre 2031

** Le prix de conversion de 198 $ a été fixé à 27,5 % au-dessus du dernier cours de clôture de l’action, à 155,29 $

** L’action NSIT a clôturé en baisse de 8 % lundi après l’annonce par la société d’une émission « » destinée à rembourser la dette contractée dans le cadre d’une ligne de crédit renouvelable adossée à des actifs

** La société prévoit d’utiliser 84,5 millions de dollars du produit net pour financer des opérations de « capped call » visant à atténuer la dilution jusqu’à 310,58 dollars, soit une prime de 100 % par rapport au dernier cours de l’action; elle prévoit également d’utiliser environ 100 millions de dollars pour racheter des actions aux investisseurs détenteurs des obligations convertibles

** Le titre a progressé de 91 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 32 % pour le sous-indice S&P 600 Technology Distributors .SPSMCTDIS

** Sur 5 analystes, 2 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et 3 la note « conserver »; objectif de cours médian de 175 dollars, selon LSEG