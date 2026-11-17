** L'action du fournisseur de solutions informatiques Insight Enterprises ( NSIT.O ) a progressé de 0,4 % mardi, à 155,85 dollars, après avoir conclu une levée de fonds
** NSIT a annoncé lundi en fin de journée le prix d'une émission privée de 650 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,875 % (,), arrivant à échéance le 15 novembre 2031
** Le prix de conversion de 198 $ a été fixé à 27,5 % au-dessus du dernier cours de clôture de l’action, à 155,29 $
** L’action NSIT a clôturé en baisse de 8 % lundi après l’annonce par la société d’une émission « » destinée à rembourser la dette contractée dans le cadre d’une ligne de crédit renouvelable adossée à des actifs
** La société prévoit d’utiliser 84,5 millions de dollars du produit net pour financer des opérations de « capped call » visant à atténuer la dilution jusqu’à 310,58 dollars, soit une prime de 100 % par rapport au dernier cours de l’action; elle prévoit également d’utiliser environ 100 millions de dollars pour racheter des actions aux investisseurs détenteurs des obligations convertibles
** Le titre a progressé de 91 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 32 % pour le sous-indice S&P 600 Technology Distributors .SPSMCTDIS
** Sur 5 analystes, 2 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et 3 la note « conserver »; objectif de cours médian de 175 dollars, selon LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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