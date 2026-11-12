Le cours de l'action Corteva recule après que les mauvais résultats au Brésil ont entraîné une révision à la baisse des prévisions de bénéfice annuel

L'action Corteva CTVA.N a chuté jeudi à son plus bas niveau depuis un an après que le groupe agrochimique américain a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel en raison de la faiblesse persistante des marchés brésiliens.
La société prévoit désormais un bénéfice ajusté annuel compris entre 76 et 80 cents par action, contre une prévision antérieure de 3,60 à 3,80 dollars.
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L'action de Corteva, qui fabrique des solutions de protection des cultures telles que des herbicides et des fongicides, a chuté de 22,8 % à 9,36 dollars, et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage jamais observée
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Les conditions du marché de la protection des cultures sont devenues plus difficiles, en particulier au Brésil, a déclaré Corteva
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Les contraintes de trésorerie des agriculteurs, la hausse des coûts de financement, les achats "juste à temps" et la pression accrue sur les prix ont entraîné un ralentissement du marché brésilien bien plus marqué que prévu, a expliqué la société
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Plus tôt cette année, Corteva a finalisé la scission de son activité de semences et de génétique pour en faire une société cotée en bourse distincte, Vylor VYLR.N
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"Corteva a connu des débuts difficiles lors de la publication de son premier rapport financier en tant qu’entité autonome", a déclaré Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer
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À la suite de cette scission, "nous nous attendons à ce que les résultats de Corteva soient plus volatils en raison du caractère cyclique du marché de la protection des cultures", a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar
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Corteva prévoit pour 2026 un résultat d'exploitation ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement compris entre 1,1 milliard et 1,125 milliard de dollars
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Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un Ebitda de 1,82 milliard de dollars et un bénéfice ajusté de 1,63 dollar par action pour l'année
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