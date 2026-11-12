Le cours de l'action Corteva recule après que les mauvais résultats au Brésil ont entraîné une révision à la baisse des prévisions de bénéfice annuel

L'action Corteva CTVA.N a chuté jeudi à son plus bas niveau depuis un an après que le groupe agrochimique américain a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel en raison de la faiblesse persistante des marchés brésiliens.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté annuel compris entre 76 et 80 cents par action, contre une prévision antérieure de 3,60 à 3,80 dollars.