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Le cours de l'action Cerebras s'envole grâce à la révision à la hausse de ses prévisions et à un bénéfice inattendu, ce qui apaise les craintes concernant les dépenses en IA
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 15:39

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L'action de Cerebras Systems CBRS.O a progressé de plus de 14 % en début de séance vendredi , après que le fabricant de puces a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et publié un bénéfice inattendu, indiquant un élan dans son défi à Nvidia NVDA.O sur le marché des puces d'IA.

Si cette hausse se confirme, elle ajouterait plus de 3 milliards de dollars à la capitalisation boursière de Cerebras, ces prévisions optimistes ayant contribué à dissiper les inquiétudes liées aux dépenses importantes en matière d’IA et à l’incertitude provoquée par la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia .

  • À la clôture de jeudi, l’action Cerebras avait perdu 47,2 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de mai , qui s’élevait à 185 dollars par action

  • Cerebras table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 940 millions et 960 millions de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 880 millions à 890 millions de dollars

  • Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 887,04 millions de dollars pour cette période

  • Le fabricant de puces a réaffirmé son intention de tripler son chiffre d’affaires en 2027 et a annoncé avoir signé un accord de cloud computing avec Microsoft MSFT.O , dont les détails seront communiqués l’année prochaine

  • Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, le directeur général Andrew Feldman a expliqué que les retards de livraison liés au contrat pluriannuel de 20 milliards de dollars conclu par Cerebras avec OpenAI étaient dus à des pénuries de terrains et d’électricité touchant l’ensemble du secteur, plutôt qu’à des contraintes liées à la fabrication des puces

  • Son chiffre d’affaires ajusté lié au cloud et aux services, qui tient compte du contrat avec OpenAI, a plus que triplé pour atteindre 144,9 millions de dollars au troisième trimestre

  • Le bénéfice ajusté s'est établi à 29,82 millions de dollars, contre une perte ajustée de 10,86 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à une perte ajustée de 38,4 millions de dollars

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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