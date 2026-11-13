Le cours de l'action Cerebras s'envole : des bénéfices inattendus et une révision à la hausse des prévisions apaisent les craintes concernant les dépenses en IA

L’action de Cerebras Systems CBRS.O a progressé de plus de 14 % vendredi lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse , après que le fabricant de puces a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et annoncé un bénéfice inattendu , signe d’une dynamique favorable dans sa concurrence face à Nvidia NVDA.O sur le marché des puces d’IA.
Si cette hausse se confirme, elle ajouterait plus de 3 milliards de dollars à la capitalisation boursière de Cerebras , ces prévisions optimistes ayant contribué à dissiper les inquiétudes liées aux dépenses importantes en matière d’IA et à l’incertitude provoquée par la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia link .
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À la clôture de jeudi, l’action Cerebras avait perdu 47,2 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de mai link , fixé à 185 dollars par action
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Cerebras table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 940 et 960 millions de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 880 à 890 millions de dollars
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Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 887,04 millions de dollars pour cette période
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Le fabricant de puces a réaffirmé son intention de tripler son chiffre d’affaires en 2027 et a annoncé avoir signé un accord de cloud computing avec Microsoft MSFT.O , dont les détails seront communiqués l’année prochaine
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Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, le directeur général Andrew Feldman a expliqué que les retards de livraison liés au contrat pluriannuel de 20 milliards de dollars conclu entre Cerebras et OpenAI link résultaient de pénuries de terrains et d’électricité à l’échelle du secteur, plutôt que de contraintes liées à la fabrication des puces
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Son chiffre d’affaires ajusté lié au cloud et aux services, qui tient compte du contrat avec OpenAI, a plus que triplé pour atteindre 144,9 millions de dollars au troisième trimestre
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Le bénéfice ajusté s'est établi à 29,82 millions de dollars, contre une perte ajustée de 10,86 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à une perte ajustée de 38,4 millions de dollars
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