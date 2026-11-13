Le cours de l'action Cerebras s'envole : des bénéfices inattendus et une révision à la hausse des prévisions apaisent les craintes concernant les dépenses en IA

L’action de Cerebras Systems CBRS.O a progressé de plus de 14 % vendredi lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse , après que le fabricant de puces a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et annoncé un bénéfice inattendu , signe d’une dynamique favorable dans sa concurrence face à Nvidia NVDA.O sur le marché des puces d’IA.

Si cette hausse se confirme, elle ajouterait plus de 3 milliards de dollars à la capitalisation boursière de Cerebras , ces prévisions optimistes ayant contribué à dissiper les inquiétudes liées aux dépenses importantes en matière d’IA et à l’incertitude provoquée par la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia link .