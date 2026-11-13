Le cours de l'action Cerebras bondit de 17 % grâce à des prévisions annuelles optimistes, apaisant les craintes liées à l'IA

Cerebras Systems CBRS.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 et a signé un contrat avec Microsoft MSFT.O , apaisant ainsi les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses en IA et faisant grimper de plus de 17 % le cours de l’action de cette entreprise spécialisée dans les puces et le cloud lors des négociations après clôture jeudi .

Ces prévisions témoignent d’une demande soutenue en matière de calcul pour l’IA, malgré les inquiétudes suscitées par l’opposition des électeurs américains aux centres de données et l’incertitude liée au départ de Jensen Huang de Nvidia NVDA.O .

Le titre avait chuté de 47,2 % par rapport à son cours d’introduction en bourse de mai , les investisseurs se montrant de plus en plus méfiants face aux dépenses d’infrastructure colossales nécessaires pour soutenir la croissance de l’IA.

“À l’horizon des prochains mois, deux certitudes se dessinent: une évolution rapide et des pénuries de puissance de calcul”, a déclaré Andrew Feldman, directeur général de Cerebras, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. Il a ajouté que la mission de Cerebras était de s’assurer de sa croissance quelle que soit l’évolution de l’IA, que les clients recherchent du matériel ou de la capacité cloud.

Cerebras met tout en œuvre pour mener à bien un accord visant à fournir de la puissance de calcul à OpenAI , qui sous-tend les obligations de performance restantes de Cerebras, s’élevant à 26,1 milliards de dollars au 30 septembre.

Feldman a également indiqué que la société avait signé un accord de cloud computing avec Microsoft MSFT.O , dont les détails seront communiqués l’année prochaine.

Cerebras table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 940 et 960 millions de dollars pour 2026, contre des prévisions antérieures de 880 à 890 millions de dollars.

Son chiffre d’affaires ajusté lié au cloud et aux services, qui tient compte de l’accord avec OpenAI, a plus que triplé pour atteindre 144,9 millions de dollars au troisième trimestre.

Le fabricant de puces a enregistré un bénéfice ajusté de 29,82 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte ajustée de 10,86 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes s’attendaient en moyenne à une perte ajustée de 38,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires ajusté du troisième trimestre a progressé de 70 % pour atteindre 230,9 millions de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 214,70 millions de dollars.

En juillet, Cerebras a annoncé un partenariat avec AMD AMD.O afin d’associer les systèmes Helios d’AMD à son « Wafer-Scale Engine » (WSE) dédié à l’inférence. Feldman a déclaré que son cloud utilise désormais des processeurs graphiques AMD pour le traitement des invites.

Le WSE de Cerebras, de la taille d’une assiette, intègre des milliers de milliards de transistors sur un seul semi-conducteur et dispose d’une mémoire intégrée à la puce, ce qui, selon l’entreprise, est plus efficace que de relier de nombreux GPU plus petits qui dépendent d’une mémoire coûteuse à large bande passante.

Le mois dernier, Oracle ORCL.N a élargi ses accords sur les puces d’IA pour le cloud afin d’y inclure les offres de Cerebras . Feldman a précisé que le matériel fonctionnerait dans les centres de données d’Oracle, le service d’inférence devant être lancé à l’été 2027.

Il a également indiqué que l’activité d’OpenAI avec Cerebras s’était développée depuis le deuxième trimestre, mais que Cerebras ne disposait pas de la capacité nécessaire pour prendre en charge un déploiement à grande échelle d’“Ultrafast” d’OpenAI, un niveau de service plus rapide que la société d’IA avait présenté en avant-première en août pour son modèle GPT-5.6 Sol.

Il a ajouté que la disponibilité des centres de données restait un frein pour l’ensemble du secteur et que les changements de politique aux États-Unis pourraient créer des défis supplémentaires pour le développement .