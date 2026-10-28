Le cours de l'action Alphabet recule après des résultats inférieurs aux attentes et une aggravation de la consommation de trésorerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations sur le flux de trésorerie disponible et le chiffre d'affaires; fait le point sur l'évolution du cours de l'action)

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a déçu mercredi les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires, les dépenses importantes consacrées à l'intelligence artificielle ayant accéléré la consommation de trésorerie, ce qui a entraîné une baisse d'environ 8 % de son cours en bourse lors des négociations après clôture.

Le géant technologique a annoncé un flux de trésorerie disponible négatif de 9,07 milliards de dollars, alors que les analystes s’attendaient, selon les données compilées par LSEG, à ce qu’il soit proche de l’équilibre.

Cela représente une augmentation par rapport à la consommation de trésorerie de 5,9 milliards de dollars enregistrée au trimestre précédent et marque la première fois que l’entreprise affiche un résultat négatif en 22 ans d’existence en tant que société cotée en bourse.

L'explosion des pertes d'Alphabet s'explique par les dépenses engagées pour renforcer la capacité de son cloud et financer la recherche en IA. La société a déclaré une perte d'exploitation de 7,66 milliards de dollars au titre des “activités au niveau d'Alphabet”, qui, selon elle, reflétait principalement les dépenses liées à la recherche et au développement en matière d'IA.

Le chiffre d’affaires total du géant technologique pour le troisième trimestre s’est élevé à 127,6 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 128,2 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Cet écart par rapport aux prévisions s’explique par l’activité publicitaire principale de Google, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 82,01 milliards de dollars, soit environ 1,41 milliard de dollars de moins que prévu.

Le chiffre d’affaires de Google Cloud a dépassé les estimations et a plus que doublé pour atteindre 30,71 milliards de dollars au cours du troisième trimestre clos le 30 septembre, mais cela n’a pas suffi à compenser les performances décevantes du secteur publicitaire.

Troisième fournisseur mondial de services cloud, derrière Amazon Web Services AMZN.O et Azure de Microsoft MSFT.O , l’entreprise a continué à étendre ses engagements auprès des entreprises, soutenu par des contrats pluriannuels portant sur des infrastructures cloud et d’IA dans les secteurs de la cybersécurité, du commerce de détail et des services financiers.

Ces résultats soulignent la position d’Alphabet en tant que principal bénéficiaire de la forte hausse des dépenses des entreprises en matière d’IA, apaisant ainsi les craintes des investisseurs selon lesquelles les dépenses d’investissement importantes en capacité de calcul pourraient dépasser les gains de chiffre d’affaires à court terme.

L’intérêt des entreprises pour l’entraînement et l’inférence en IA sur le cloud est resté fort tout au long de l’année, maintenant un taux d’utilisation élevé des centres de données et poussant les principaux fournisseurs de cloud à accélérer le déploiement de leurs infrastructures.

Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta devraient dépenser collectivement bien plus de 700 milliards de dollars en 2026 pour étendre leur parc de centres de données dédiés à l’IA, leurs puces et leurs capacités de réseau haute performance.

La surperformance de Google Cloud intervient alors que les hyperscalers font face à des contraintes de capacité plus ou moins importantes, ce qui place Alphabet en bonne position pour conquérir des parts de marché auprès des entreprises qui migrent leurs charges de travail d’IA vers le cloud.

Alors que les goulots d’étranglement à l’échelle du secteur concernant les puces de pointe et l’alimentation électrique des centres de données ont persisté, les investissements d’Alphabet dans des unités de traitement tensoriel sur mesure, parallèlement à des GPU tiers, ont contribué à étendre ses capacités de prestation de services.

Les initiatives d’IA propriétaires d’Alphabet ont également constitué un facteur favorable, et l’adoption de sa suite de modèles Gemini s’est étendue aux logiciels d’entreprise et aux plateformes de développement au cours du trimestre considéré.

L’intégration de l’entreprise à l’écosystème AAPL.O d’Apple, destinée à alimenter les capacités d’IA basées sur le cloud, a continué de soutenir l’élargissement de la portée de l’écosystème d’Alphabet.