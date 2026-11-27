** Le titre de l'opérateur américain de pipelines Kinetik Holdings KNTK.N progresse de plus de 4,5 % à 57,17 dollars en pré-ouverture
** KNTK serait en pourparlers en vue d'une acquisition par Targa Resources TRGP.N , a rapporté mercredi Bloomberg News
** L'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, selon le rapport
** KNTK affiche une capitalisation boursière d’environ 8,88 milliards de dollars – données LSEG
** « Nous voyons une justification stratégique à une opération TRGP-KNTK en raison du chevauchement des actifs des deux sociétés dans le bassin du Delaware et de la réalisation potentielle de synergies », déclare Elvira Scotto, analyste chez RBC Capital Markets
** « À première vue, nous estimons qu’une acquisition de KNTK au cours de clôture d’environ 60 dollars par action équivaudrait à une valeur totale de l’opération, dette de KNTK comprise, d’environ 13,7 milliards de dollars », ajoute Mme Scotto
** Début septembre, Reuters avait indiqué que KNTK en était aux premières étapes d’une exploration en vue d’une vente potentielle
** À la clôture d’hier, KNTK affichait une hausse de 51,7 % et TRGP de 54,7 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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