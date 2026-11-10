Le cours de GFL Environmental s'effondre après le rejet par le conseil d'administration des offres publiques d'achat ; la société restera cotée en bourse

** L'action de GFL Environmental ( GFL.N ), cotée aux États-Unis, a reculé de 8,1 % à 42,17 dollars, après avoir atteint mardi son plus bas niveau depuis plus d'un mois, suite à l'annonce par la société canadienne de gestion des déchets qu'elle avait rejeté des propositions de rachat et qu'elle resterait cotée en bourse

** L'action GFL est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 13 avril

** Dans un communiqué publié tôt mardi, GFL a indiqué qu’un comité spécial composé d’administrateurs indépendants avait estimé que les offres ne reflétaient pas les perspectives à long terme de la société

** “Le conseil d’administration est unanime dans sa conviction que les plans de croissance autonomes de GFL offrent aux actionnaires des rendements ajustés au risque bien supérieurs”, a déclaré Dino Chiesa, président du comité spécial du conseil d’administration

** GFL a constitué ce comité au cours du troisième trimestre afin d’examiner les propositions non sollicitées visant à acquérir la société, et a fixé le mois dernier au 9 novembre la date limite pour la remise d’offres actualisées

** Bloomberg News avait rapporté en septembre que KKR & Co KKR.N , Energy Capital Partners et Blackstone BX.N s’étaient associés pour présenter une offre à 52 dollars par action, tandis que Brookfield Asset Management BAM.N et IFM Investors poursuivaient une offre concurrente

** TD Cowen, qui attribue à GFL une recommandation “acheter” et un objectif de cours de 65 dollars, indique dans une note que les investisseurs devraient profiter de la faiblesse actuelle pour acheter le titre, soulignant que GFL a sous-performé ses concurrents au cours du dernier mois, mais que la société de courtage s'attend à “un rattrapage dans les mois à venir”

** Suite à cette annonce, les actions cotées aux États-Unis ont reculé d’environ 2 % depuis le début de l’année

(1 dollar américain = 1,4184 dollar canadien)