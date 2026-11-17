** L'action de la société de paiement Bill Holdings BILL.N a progressé de 6% à 61,50 dollars en début de séance, après l'annonce selon laquelle la société de capital-investissement TPG TPG.O serait en pourparlers en vue d'acquérir l'entreprise
** Un accord de privatisation de BILL pourrait être conclu dans les prochains jours et devrait valoriser la société avec une prime, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier
** BILL, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 5 milliards de dollars, avait également suscité l’intérêt de Hellman & Friedman en vue d’un rachat, comme l’avait rapporté Bloomberg News plus tôt cette année
** Sur 23 analystes, 15 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat” et huit “conserver”; leur objectif de cours médian est de 60 dollars, selon les données compilées par LSEG
** En tenant compte de la hausse enregistrée aujourd’hui, le titre affiche une progression de 8% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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