Le cours de BILL Holdings progresse après l'annonce de négociations en vue d'un rachat par TPG

** L'action de la société de paiement Bill Holdings BILL.N a progressé de 6% à 61,50 dollars en début de séance, après l'annonce selon laquelle la société de capital-investissement TPG TPG.O serait en pourparlers en vue d'acquérir l'entreprise

** Un accord de privatisation de BILL pourrait être conclu dans les prochains jours et devrait valoriser la société avec une prime, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier

** BILL, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 5 milliards de dollars, avait également suscité l’intérêt de Hellman & Friedman en vue d’un rachat, comme l’avait rapporté Bloomberg News plus tôt cette année

** Sur 23 analystes, 15 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat” et huit “conserver”; leur objectif de cours médian est de 60 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de la hausse enregistrée aujourd’hui, le titre affiche une progression de 8% depuis le début de l’année