Le courant repasse pour le cuivre

(AOF) - Les cours des contrats à 3 mois sur le cuivre ont enchaîné une quatrième séance consécutive de hausse ce lundi au London Mercantile Exchange, pour atteindre les 5 266 dollars la tonne. Cela représente une remontée de près de 14% depuis les niveaux du 23 mars, les plus bas depuis 2016. Le cuivre est porté par le redémarrage progressif de l'économie chinoise, qui avale environ la moitié de la consommation mondiale de ce métal indispensable dans l'électronique et l'électricité. Les cours restent cependant toujours 17% inférieurs à ceux du 16 janvier, au plus haut de l'année.