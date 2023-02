Le courant passe très bien chez Rexel

(AOF) - Rexel, qui avance de 0,30% à 23,07 euros, a dégagé des résultats record pour le crû 2022. Le géant français de la distribution de matériel électrique a enregistré un résultat net récurrent en hausse de 58,6% à 911,8 millions d'euros. Sur la période, l'Ebita ajusté est de 1,368 milliard d'euros, en hausse de 35,7% tandis que la marge d'Ebita ajusté connait une croissance de 7,3%. Les ventes sont montées à 18,7 milliards d'euros, en hausse de 14,1%, "portées par l'accélération des tendances électrification en Europe".

La société a publié un free cash flow avant intérêts et impôts record s'établissant à 873,3 millions d'euros en 2022 (contre 680,6 en 2021).

Rexel proposera à ses actionnaires, lors de l'AG du 20 avril, un dividende record de 1,20 euro par action, payable entièrement en numéraire, soit un taux de distribution de 40% du résultat net récurrent, avec une mise en paiement prévue le 11 mai.

Côté perspectives, le groupe table pour 2023, à périmètre et taux de change comparables, une croissance des ventes à jours constants entre 2 et 6%, une marge d'EBITA ajusté entre 6,3 et 6,7%, ainsi qu'une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique, avec + de 6 % de parts de marché, créé en 1967 ;

- Répartition des ventes de 14,7 Mds€ entre l’Europe pour 56 %, l’Amérique du nord pour 35 %, devant l’Asie (9 %), à destination du tertiaire (59 %), de l’industrie (32 %) et du résidentiel ;

- Huit grands groupes de produits : les équipements d’installation électrique (44 % des ventes), les conduits ou câbles (22 %), l’éclairage (15 %), le génie climatique (6%), l’outillage, les énergies renouvelables, les logiciels, la sécurité et communication ;

- Modèle d’affaires fondé sur 3 piliers : ancrage local et couverture mondiale (60 % des revenus dans des pays où le groupe détient 15 % des parts de marché), puissance et agilité de la logistique, généralisation de l’intelligence artificielle dans les process logistiques et commerciaux ;

- Capital éclaté (20,2 % pour le fonds Cevian et 1 % pour les salariés), Ian Meakin présidant le conseil d’administration de 12 membres et Guillaume Texier étant directeur général ;

- Bilan solide avec une dette nette de 1,8 Md€, à la notation relevée, donnant un levier de dette nette diminué à 1,26 à fin juin.

Enjeux

- Stratégie de croissance « Power Up 2025 : 2 piliers : « les fondamentaux d’Excel » (talents, fournisseurs, chaîne d’approvisionnement, numérique et productivité) et « un leader différentié » (data & IA, services avancés, solutions de transition énergétique, ESG et fusions-acquisitions) / croissance externe générant 2 Mds€ de ventes additionnelles / croissance annuelle de 4 à 7 % des ventes (dont 40 % dans le digital), marge opérationnelle comprise entre 6,5 et 7 % des ventes ;

- Stratégie d’innovation financée à 80 M€, 2/3 des investissements allant dans le digital : offre multicanale avec plateforme dédiée à la fluidité, déploiement Esker de la solution Email to EDI et intelligence artificielle pour les alertes de vente, les modules de pricing et l’optimisation des assortiments, débouchant sur 25 % de ventes digitales / élargissement des services aux fournisseurs (analyse des données, prédiction…) dont Rexel diffuse l’innovation auprès des clients / open innovation via la Digital factory mondiale, des clouds ouverts aux clients / lancement de Hi ! Paris, centre spécialisé dans l’IA et l’analyse de données ;

- Stratégie environnementale incluse dès la conception des produits avec 48 % de chiffre d’affaires vert et aux objectifs validés par le SBTi : d’ici 2030 (vs 2016), réduction de 35 % des émissions de CO2 des opérations et de 45% de celles résultant de l’utilisation des produits vendus / emprunt vert et indexation de toutes les lignes obligataires sur la réalisation des objectifs de CO2 ;

- Intégration, après celle de l’américain Mayer, du belge Trilec et de l’américain Horizon Solutions positive pour les ventes et la marge opérationnelle dès 2022.

Défis

- Trois impacts majeurs -inflation des matières 1 ère , notamment du cuivre nécessaire aux câbles (17 % des ventes), pénurie de composants électroniques et tensions dans la disponibilité de main d’œuvre- compensée par l’agilité opérationnelle, la hausse des prix de vente ;

- Concurrence accrue avec Amazon Business dans la distribution aux professionnels ;

- Après des ventes en hausse de 12 % et un quasi doublement du bénéfice net au 1er semestre, objectif 2022 conforté par les sorties de confinement en Chine : croissance de 6 à 9 % des ventes et marge opérationnelle de 6,7 %.

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.