Le couple fondateur de BioNTech, Sahin et Tuereci, quitte l'entreprise pour créer une nouvelle société

(Ajoute des détails du paragraphe 2)

Les deux cofondateurs et principaux dirigeants de la société allemande BioNTech

22UAy.DE quitteront le fabricant du vaccin COVID-19 d'ici à la fin de 2026 pour créer leur propre entreprise, a déclaré mardi la société de biotechnologie.

Le directeur général Ugur Sahin et le médecin en chef Oezlem Tuereci, le couple marié à l'origine du vaccin le plus utilisé dans le monde occidental pendant la pandémie, ont déclaré dans un communiqué qu'ils étaient "prêts à redevenir des pionniers"

BioNTech a indiqué qu'elle avait commencé à chercher des successeurs pour assurer une transition en douceur.

La nouvelle société disposera de ressources, d'opérations et d'"options de financement" distinctes pour faire progresser les médicaments de nouvelle génération basés sur l'ARNm, la même technologie que celle utilisée pour le vaccin COVID-19.

BioNTech a déclaré que son pipeline actuel de développement de médicaments, y compris les thérapies contre le cancer et la franchise du vaccin COVID-19, ne serait pas affecté par les plans des fondateurs de créer une nouvelle société.

BioNTech, qui a mis au point le vaccin COVID-19 avec Pfizer, a déclaré qu'elle prévoyait d'apporter certains droits et technologies ARNm à la nouvelle société dans des conditions de pleine concurrence, en échange d'une participation minoritaire et de paiements subordonnés à des réalisations scientifiques et commerciales.