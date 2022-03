Le coton au plus haut depuis près de 11 ans

(AOF) - Cette semaine, le cours du coton a gagné plus de 6% à 1,35 dollar la livre (453 grammes environ), soit son plus haut niveau depuis juillet 2011. La fibre profite de la crainte d’une récolte décevante aux Etats-Unis. Le troisième producteur mondial de coton affronte en effet une sécheresse prolongée au Texas, qui représente environ 40 % de la production américaine. A cet aléa climatique s’ajoute la flambée des prix des pesticides dérivés du pétrole et une demande mondiale soutenue.