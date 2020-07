Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le coronavirus reste maîtrisé en France et "régresse semaine après semaine" - Véran Reuters • 10/07/2020 à 09:14









PARIS, 10 juillet (Reuters) - Il n'y pas lieu d'envisager à ce stade de reconfinement en France, où le nouveau coronavirus "régresse semaine après semaine", a déclaré vendredi le ministre de la Santé. Interrogé sur BFM TV, Olivier Véran a précisé que le taux de tests positifs au SARS-CoV-2 était actuellement de 1,1%, contre 25% en période d'épidémie. "Sur 100 Français qui se font tester, il y en a 99 qui n'ont pas le Covid", a-t-il dit. Evoquant le cas de la Mayenne, où cinq à six "clusters" (regroupements de cas) ont été détectés, le ministre a précisé qu'"à ce stade, le virus n'a pas montré qu'il était capable de circuler" en dehors des foyers identifiés. "Il n'y a pas de diffusion communautaire, c'est-à-dire que les chaînes de transmission du virus, nous les tenons", a-t-il ajouté. "Ce que nous montrons depuis douze semaines, c'est que la France est prête à empêcher une seconde vague. Cela augmente dans beaucoup de pays y compris des pays proches de nous. Ce n'est pas le cas, à date, en France. Le virus continue d'être maîtrisé", a ajouté Olivier Véran. L'épidémie de coronavirus a fait en France 29.979 morts pour plus de 170.000 cas de contamination, selon les chiffres fournis jeudi par la Direction générale de la santé. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)

