Le coronavirus propage les clichés anti-chinois

par Stanley Widianto et Khanh VU DJAKARTA/HANOI, 30 janvier (Reuters) - Magasins interdisant l'accès aux ressortissants chinois, commentaires au vitriol sur leurs habitudes gastronomiques, l'épidémie de coronavirus nourrit une psychose et une vague de sentiment anti-chinois à travers le monde. Apparu en décembre en Chine, où il a fait 170 morts selon le dernier bilan, le nouveau virus 2019-nCoV s'est étendu pour l'heure à une quinzaine de pays, où aucun décès n'a encore été recensé. La plupart sont des pays d'Asie du Sud-Est aux relations parfois délicates avec la puissance chinoise, dont les projets d'infrastructure ou les ambitions territoriales sont source récurrente de tensions. Mais la France, où le Courrier picard a dû présenter ses excuses pour avoir barré sa première page d'un "Alerte jaune", rappelant le "péril jaune" de la fin du XIXe siècle associé à des clichés racistes contre les Asiatiques, n'est pas épargnée. Sur Twitter, un hashtag #JeNeSuisPasUnVirus est apparu pour dénoncer de nombreuses réflexions ou comportements négatifs subis quotidiennement par des Français d'origine asiatique. Au Canada, où trois cas de contamination ont été recensés, le maire de Toronto, John Tory, a regretté la "stigmatisation" des Canadiens d'origine chinoise et les fausses informations qui circulent. "Les stéréotypes orientalistes, la méfiance politique et les inquiétudes sanitaires forment un cocktail assez puissant", résume Charlotte Setijadi, anthropologue à l'Université de management de Singapour. "ARRÊTEZ DE MANGER DES CHAUVES-SOURIS" Les autorités chinoises ont déclaré que le nouveau virus était apparu sur un marché clandestin d'animaux vivants, réveillant de vieux préjugés contre les pratiques culinaires chinoises ou leur médecine traditionnelle. "Arrêtez de manger des chauves-souris", écrit un internaute de Thaïlande, première destination des touristes chinois. "Pas surprenant que les Chinois fabriquent de nouvelles maladies", renchérit un autre en postant une vidéo d'un homme mangeant de la viande crue. Au Vietnam, occupé pendant des siècles par la Chine, un hôtel de Danang a refusé de servir des clients chinois, avant que les autorités ne lui demandent de retirer l'écriteau d'interdiction installé devant sa porte. C'est "tout un faisceau d'images stéréotypées de l'inconscient collectif qui s'exprime", observe Mai Lam Nguyen-Conan, spécialiste des questions interculturelles et invervenante en entreprise interrogée par Le Monde. "Le virus exacerbe la peur d'être envahi par la Chine." De quelques milliers dans les années 1980, le nombre de touristes chinois a augmenté de façon exponentielle pour atteindre 160 millions en 2019. Mais en début de semaine, à Padang, dans la province indonésienne de Sumatra occidental, des touristes chinois ont été accueillis par des habitants brandissant une banderole pour les prévenir qu'ils n'étaient pas les bienvenus. En Birmanie, les autorités ont effectué des tests de dépistage inopinés sur des travailleurs chinois dans la région de Sagaing (nord-ouest) après avoir été accusés par une élue locale de propager la maladie. Aung May Yee, une élue régionale, a déclaré qu'il était de son "devoir national" d'informer les autorités de l'arrivée de cinq voitures d'ouvriers chinois sur le site d'un projet minier. "Au début, j'ai pensé qu'ils venaient clandestinement et qu'on les cachait là à cause du virus", a-t-elle dit à Reuters, ajoutant qu'après vérifications, tous voyageaient en toute légalité et ne présentaient aucun symptôme pathologique. (Avec les rédactions de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)

