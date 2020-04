Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le coronavirus pourrait faire moins de morts qu'attendu aux Etats-Unis Reuters • 07/04/2020 à 16:59









WASHINGTON, 7 avril (Reuters) - Deux des principaux acteurs de la santé aux Etats-Unis, le médecin chef Jerome Adams et le directeur des Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC) Robert Redfield, ont estimé mardi que l'épidémie de coronavirus pourrait être moins meurtrière que ne le suggéraient de récentes projections relayées par la Maison blanche. Ils s'appuient sur les signes fragiles d'une stabilisation du nombre de décès à New York et dans d'autres foyers névralgiques de l'épidémie aux Etats-Unis. Pour autant, les deux responsables restent prudents et ne se sont pas hasardés à fournir de nouvelles projections. Il y a une semaine, le groupe constitué à la Maison blanche pour coordonner la réponse à la crise sanitaire avait dévoilé un graphique évaluant le nombre de décès liés au Covid-19 entre 100.000 et 240.000 aux Etats-Unis et ce, à condition que les Américains respectent les mesures et gestes barrières destinés à endiguer la propagation du coronavirus. Invité mardi matin sur ABC, le médecin chef Jerome Adams s'est dit encouragé par des données récentes pointant un possible "aplatissement" de la courbe des décès dans certaines régions du pays. Prié de dire s'il pensait que le bilan définitif serait inférieur aux projections du groupe de coordination de la Maison blanche, il a répondu: "C'est absolument ce à quoi je m'attends." "Je me sens bien plus optimiste parce que je vois une atténuation à l'oeuvre", a-t-il ajouté, disant partager l'avis du directeur des CDC, Robert Redfield, selon lequel le bilan des décès pourrait être inférieur aux projections de certaines modélisations par ordinateur. Interrogé lundi par la station de radio KVOI de Tucson, Arizona, le Dr Redfield a expliqué que les mesures de "distanciation sociale" ordonnées dans la quasi-totalité des Etats du pays étaient efficaces. "Si nous prenons nos distances les uns vis-à-vis des autres, nous observerons que ce virus et cette épidémie reculeront", a-t-il dit. "Et je pense que nous le voyons déjà. Je pense que nous verrons que les chiffres seront bien moindres que ce qui a été projeté par la modélisation." Les gouverneurs des Etats de New York, du New Jersey et de la Louisiane ont fait état lundi de signes fragiles indiquant que la courbe épidémique arrivait à un plateau, mais ils ont mis en garde contre tout relâchement. Ce prudent optimisme se reflète dans les mises à jour de certaines projections. Un modèle mis au point par l'Université de Washington prévoyait ainsi le week-end dernier que le bilan de l'épidémie serait de l'ordre de 93.000 morts début août. Sa projection est désormais légèrement inférieure à 82.000 décès. Aux Etats-Unis, le virus a déjà fait plus de 10.000 morts et contaminé quelque 367.000 personnes. (Doina Chiacu et Susan Heavey version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

