Le coronavirus et le commerce font pression sur les Bourses européennes

LES BOURSES EUROPÉENNES TERMINENT DANS LE ROUGE par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge mercredi, rattrapées par les inquiétudes sur la propagation de coronavirus chinois et les menaces de Donald Trump sur l'automobile européen. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,58% à 6.010,98 points. Le Footsie britannique a lâché 0,51% et le Dax allemand a cédé 0,3% à 13.515,75 points, après avoir atteint en séance un plus haut record à 13.640,06. L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,51%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,15% et le Stoxx 600 de 0,08%. Après une ouverture en légère hausse, les actions européennes ne sont pas parvenues à garder la tête hors de l'eau. Le bilan de l'épidémie du coronavirus s'est encore alourdi, passant à 17 morts. Les autorités sanitaires chinoises ont dévoilé mercredi une nouvelle batterie de mesures destinées à contenir la propagation du virus, à quelques jours du nouvel an chinois. Une réunion d'urgence aura lieu mercredi soir au siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence internationale de santé publique. Autre facteur de baisse, Donald Trump a durci le ton sur le commerce avec l'Europe, menaçant d'imposer des droits de douane de 25% sur les automobiles importées de l'UE en cas d'absence d'accord de part et d'autre de l'Atlantique. VALEURS Le secteur automobile européen a perdu 1,03%, pénalisé par ces nouvelles menaces. Daimler, en baisse de 2,12%, a en outre été pénalisé par un nouvel avertissement sur ses résultats financiers 2019. A Paris, Alstom a gagné 1,86% après des informations faisant état de discussions préliminaires avec le canadien Bombardier au cours des derniers mois en vue d'un possible rapprochement de leurs activités ferroviaires. Amundi a pris 3,57%, en tête du SBF 120, après l'annonce d'un accord pour le rachat à Banco de Sabadell de sa branche de gestion d'actifs. A la baisse, Sanofi a reculé 2,73% après un abaissement de recommandation par Liberum. Soitec a chuté de 15,46%, à un plus bas de sept mois, après la publication de ses résultats trimestriels. A WALL STREET Le marché américain se penche sur les résultats d'entreprises, dont la publication s'accélère, pour repartir à la hausse. Le Standard & Poor's 500 progresse de 0,22% à 3.327,92 points, après un pic historique en séance à 3.337,77 points. Le Nasdaq Composite prend 0,51% à 9.418,18 points et a touché également un plus haut record à 9.439,29. Le Dow Jones (+0,03%) est freiné par la baisse de Boeing (-2,70%) qui continue de souffrir après avoir annoncé mardi ne pas attendre d'autorisation de remise en service de son 737 MAX avant la mi-2020. Du coté des résultats, IBM grimpe de 2,92% après avoir fait état de prévisions annuelles supérieures aux attentes. Netflix, leader du streaming, cède 1,74% après avoir annoncé que le début d'année serait difficile à cause de la concurrence de plus en plus féroce. Johnson & Johnson, poids lourd du secteur pharmaceutique, recule de 1,1% après avoir publié des résultats et des prévisions décevants. CHANGES Du côté des changes, le dollar est inchangé face à un panier de référence. L'euro cède quelques fractions à 1,1084 dollar. La livre gagne plus de 0,6% contre le dollar et l'euro toujours soutenue par l'annonce la veille d'une nette croissance des créations d'emploi de septembre à novembre, ce qui pourrait apaiser les craintes d'un assouplissement de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre le 30 janvier. Autre mouvement notable, le dollar canadien évolue à un plus bas d'un mois contre le dollar après les annonces de la Banque du Canada, qui a ouvert la porte à une possible baisse de taux si le récent ralentissement de la croissance économique du pays se prolongeait. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte légèrement à 1,7725%. Il avait perdu près de sept points de base mardi sur fond d'aversion au risque. Le Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, a terminé la séance en repli, à -0,263%. Le rendement des BTP italiens à dix ans est monté en début de séance à un plus haut de trois semaines à 1,448% face aux informations sur la démission de Luigi Di Maio de la tête du Mouvement 5 Etoiles, l'une des deux formations au pouvoir en Italie. "La réaction initiale a été de vendre les emprunts d'Etat italien en raison la forte incertitude politique mais il n'y a pas de lien direct entre la démission de Di Maio et l'effondrement du gouvernement", a déclaré Luca Cazzulani, chargé de stratégie taux chez UniCredit. PÉTROLE Les prix pétroliers reculent, des prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) tablant sur un excédent de l'offre au premier semestre 2020 l'emportant sur la baisse de production en Libye. Le baril de Brent évolue autour de 63,25 dollars, soit un recul de 2,07%, et celui du brut léger américain (WTI) cède 2,54%, à 56,9 dollars. LES INDICATEURS DU JOUR Côté indicateur, la séance a été plutôt maigre. On peut retenir toutefois la hausse des reventes de logements aux Etats-Unis en décembre, qui ont atteint un plus haut d'environ deux ans. (Laetitia Volga, édité par)

