Le coronavirus enlèvera plus de 0,1 point à la croissance française-Le Maire

PARIS, 4 mars (Reuters) - La crise due au coronavirus aura un impact supérieur à 0,1 point de croissance sur l'économie française, a estimé mercredi Bruno Le Maire, pour qui le gouvernement français et la zone euro doivent se tenir prêts à intervenir sur le plan budgétaire pour soutenir les entreprises. "Il faut que nous soyons prêts à utiliser l'instrument budgétaire qui, aujourd'hui, me paraît plus efficace que l'instrument monétaire pour soutenir l'économie", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, sur l'antenne de BFM-Business. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

