Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le coronavirus affaibli par le soleil, dit un représentant US, Trump tempère Reuters • 24/04/2020 à 03:46









WASHINGTON, 24 avril (Reuters) - Le coronavirus semble s'affaiblir plus rapidement lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil, à la chaleur et à l'humidité, a déclaré jeudi un représentant de l'administration américaine, laissant penser que l'épidémie pourrait devenir moins contagieuse lors des mois estivaux. Des chercheurs du gouvernement américain ont déterminé que le nouveau coronavirus survit mieux à l'intérieur et dans des conditions de sécheresse, tandis qu'il perd de sa force lorsque la température et l'humidité grimpent, en particulier lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil, a dit le patron de la direction générale de la science et de la technologie du département américain de la Sécurité intérieure. "Le virus meurt le plus rapidement en présence directe de rayons du soleil", a déclaré William Bryan lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche. Cette étude pourrait alimenter les espoirs que le coronavirus va imiter le comportement d'autres maladies respiratoires, comme la grippe, qui sont généralement moins contagieuses en période estivale. Mais le coronavirus s'est aussi avéré meurtrier dans des lieux comme Singapour alors que les températures y étaient estivales, mettant en doute un lien entre comportement du virus et facteurs environnementaux. Donald Trump a déclaré que les observations des chercheurs devaient être interprétées avec précaution. Il a toutefois dit aussi y voir la justification de propos tenus ultérieurement sur un possible recul de l'épidémie pendant l'été. "J'ai mentionné que peut-être le virus s'en irait avec la chaleur et la lumière. Mais les gens n'ont pas beaucoup aimé cette déclaration", a dit le président américain lors du point de presse. Seize Etats américains établissent des plans de reprise de l'activité économique et d'assouplissement des mesures de confinement destinées à enrayer la propagation du coronavirus. La Géorgie et la Caroline du Sud autorisent certains commerces à rouvrir en cette fin de semaine, une démarche qui pourrait selon les autorités sanitaires provoquer une vague de décès du fait d'un manque de dépistages permettant de déterminer le pourcentage de la population qui est infectée. Donald Trump a dit mercredi être en désaccord avec la décision du gouverneur républicain de Géorgie de rouvrir salles de sport et salons de coiffure, entre autres. Le chef de la Maison blanche a déclaré jeudi que les Américains pourraient devoir maintenir une distanciation sociale jusqu'au début de l'été, bien que certains Etats montrent des signes de progrès dans la lutte contre l'épidémie. Plus de 874.000 cas de coronavirus ont été confirmés aux Etats-Unis et plus de 49.600 personnes sont mortes du COVID-19, selon un calcul de Reuters. (Steve Holland et Andy Sullivan, avec Makini Brice, Jeff Mason, Mohammad Zargham et Alexandra Alper; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.