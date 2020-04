Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le coronavirus a tué plus de 22.000 personnes aux USA, un demi-million de contaminés Reuters • 13/04/2020 à 09:40









NEW YORK, 13 avril (Reuters) - Avec quelque 2.000 décès quotidiens liés au coronavirus enregistrés sur les quatre derniers jours, les Etats-Unis ont dépassé dimanche les 22.000 morts pour plus d'un demi-million de cas confirmés de contamination, d'après un décompte effectué par Reuters. D'après ce bilan, l'épidémie a causé au moins 22.064 décès dans toute le pays, soit 1.512 morts supplémentaires en 24 heures. La progression sur les derniers jours se ralentit: on comptait 1.838 décès de plus samedi, 2.069 vendredi et 1.874 jeudi. Avec 9.385 décès pour 188.893 cas confirmés, l'Etat de New York est le plus touché. Des mesures de confinement sont à l'oeuvre dans 42 Etats du pays, mais certaines paroisses ont défié dimanche les interdictions pour célébrer Pâques, temps forts du calendrier chrétien. Ainsi, en Louisiane, la vaste église évangélique du Tabernacle de la Vie près de Baton Rouge a maintenu son office pascal. "Nos droits procèdent de notre créateur, pas d'une instance dirigeante", a déclaré à Reuters le révérend Tony Spell. Dans certains Etats, la volonté des collectivités locales d'interdire les offices a débouché sur des recours en justice. Tandis que le bilan des décès provoqués par le SARS-CoV-2 continue d'enfler et que plus 16 millions d'Américains se sont inscrits au chômage ces trois dernières semaines, l'administration Trump a indiqué que les restrictions pourraient être allégées à partir du 1er mai, date fournie dimanche par Stephen Hahn, le commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence fédérale américaine de l'alimentation et des médicaments. "Nous voyons de la lumière au bout du tunnel", a-t-il dit sur ABC. "La sécurité publique et le bien-être de la population américaine doivent être prioritaires. C'est cela qui doit conduire nos décisions", a-t-il cependant ajouté. "C'est un fléau sur notre pays que nul n'a jamais vu, mais nous sommes en train de gagner la bataille, de gagner la guerre", a pour sa part déclaré Donald Trump dans un message vidéo mis en ligne dimanche sur son compte Twitter. Ces derniers jours, plusieurs experts en santé publique ont mis en avant des signes d'espoir indiquant que le pire de l'épidémie était peut-être passé. Mais ils ont mis en garde contre les effets d'un déconfinement soudain. (Barbara Goldberg avec Dan Whitcomb à Los Angeles version française Henri-Pierre André)

