Le coronavirus a fait plus de 24.000 morts aux Etats-Unis

NEW YORK, 14 avril (Reuters) - Le coronavirus a franchi mardi la barre des 24.000 morts aux Etats-Unis, selon un décompte encore partiel réalisé par l'agence Reuters, tandis que les moyens d'une reprise de l'économie sont en débat au sein du pouvoir. Le troisième pays le plus peuplé au monde a enregistré le plus grand nombre de décès liés au Covid-19. Les Etats-Unis présentent aussi le plus grand nombre de cas de contaminations, avec près de 583.000 cas sur un total mondial de l'ordre de deux millions. D'après les dernières données disponibles collectées par Reuters, les Etats-Unis ont enregistré 1.500 décès supplémentaires dans la journée de lundi, un bilan quotidien en net recul par rapport aux quelque 2.000 décès observés chaque jour la semaine dernière. En l'état, on dénombre 24.400 décès depuis le début de l'épidémie, mais plusieurs Etats n'ont pas encore fait remonter leurs bilans. Dans le seul Etat de New York, les autorités ont recensé 778 décès supplémentaires dans la journée de lundi, contre 671 la veille, a annoncé le gouverneur Andrew Cuomo. Au total, le 4e Etat le plus peuplé du pays déplore 10.834 décès depuis le début de l'épidémie. Mais le gouverneur Cuomo a fait état d'un recul du nombre de patients hospitalisés, de 18.825 à 18.697. (Lisa Shumaker version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

