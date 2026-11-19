** L'action du fabricant de chariots élévateurs Hyster-Yale HY.N a progressé de 2,7 % à 15,85 dollars en pré-ouverture jeudi, après une levée de fonds supérieure aux prévisions
** La société, basée à Cleveland, dans l'Ohio, a annoncé mercredi en fin de journée le prix de son émission d'obligations convertibles à 7,5 % d'un montant de 135 millions de dollars, arrivant à échéance le 15 novembre 2031; le prix de conversion de 18,14 dollars est supérieur de 17,5 % au dernier cours de clôture de l'action
** L'action HY a chuté d'environ 41 % mercredi pour atteindre un plus bas historique à 15,44 dollars après que la société eut dévoilé une émission de 125 millions de dollars destinée à aider au remboursement de 100 millions de dollars d'emprunts sur un prêt à terme de 213,2 millions de dollars
** Elle prévoit également d’utiliser 13,5 millions de dollars du produit net pour financer des opérations de « capped call » et environ 15 millions de dollars pour racheter des actions aux investisseurs détenteurs d’obligations convertibles
** Le prix plafond de 27,02 $ représente une prime de 75 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** Depuis le début de l’année, l’action a perdu 48 % jusqu’à mercredi
** Deux analystes couvrant le titre lui attribuent la recommandation « acheter » avec des objectifs de cours de 38 et 55 dollars, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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