Le constructeur de chariots élévateurs Hyster-Yale se stabilise après avoir augmenté le montant de son émission d'obligations convertibles à 135 millions de dollars

** L'action du fabricant de chariots élévateurs Hyster-Yale HY.N a progressé de 2,7 % à 15,85 dollars en pré-ouverture jeudi, après une levée de fonds supérieure aux prévisions

** La société, basée à Cleveland, dans l'Ohio, a annoncé mercredi en fin de journée le prix de son émission d'obligations convertibles à 7,5 % d'un montant de 135 millions de dollars, arrivant à échéance le 15 novembre 2031; le prix de conversion de 18,14 dollars est supérieur de 17,5 % au dernier cours de clôture de l'action

** L'action HY a chuté d'environ 41 % mercredi pour atteindre un plus bas historique à 15,44 dollars après que la société eut dévoilé une émission de 125 millions de dollars destinée à aider au remboursement de 100 millions de dollars d'emprunts sur un prêt à terme de 213,2 millions de dollars

** Elle prévoit également d’utiliser 13,5 millions de dollars du produit net pour financer des opérations de « capped call » et environ 15 millions de dollars pour racheter des actions aux investisseurs détenteurs d’obligations convertibles

** Le prix plafond de 27,02 $ représente une prime de 75 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Depuis le début de l’année, l’action a perdu 48 % jusqu’à mercredi

** Deux analystes couvrant le titre lui attribuent la recommandation « acheter » avec des objectifs de cours de 38 et 55 dollars, selon les données de LSEG