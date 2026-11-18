** L'action du fabricant de chariots élévateurs Hyster-Yale HY.N a chuté de 12,6% à 22,90 dollars avant l'ouverture de la Bourse mercredi, alors que la société cherche à lever des fonds
** La société basée à Cleveland, dans l’Ohio, propose en souscription privée 125 millions de dollars d’obligations convertibles (OC), arrivant à échéance le 15 novembre 2031
** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour contribuer au remboursement de 100 millions de dollars sur un prêt à terme d’un montant total de 213,2 millions de dollars
** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour des opérations de « capped call » afin de compenser une dilution potentielle, et jusqu’à 15 millions de dollars pour racheter des actions auprès des investisseurs ayant souscrit aux obligations convertibles
** HY affiche une capitalisation boursière d’environ 470 millions de dollars
** Le titre a reculé lors des quatre dernières séances, affichant une baisse d’environ 12% depuis le début de l’année jusqu’à mardi; les actions se situent à environ 37% en dessous de leur plus haut intrajournalier sur un an, à 41,30 dollars, atteint le 5 août
** Deux analystes couvrant le titre lui attribuent la recommandation “acheter” avec des objectifs de cours de 38 et 55 dollars, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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