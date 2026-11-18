Le constructeur de chariots élévateurs Hyster-Yale recule après avoir annoncé l'émission d'obligations convertibles d'une valeur de 125 millions de dollars

** L'action du fabricant de chariots élévateurs Hyster-Yale HY.N a chuté de 12,6% à 22,90 dollars avant l'ouverture de la Bourse mercredi, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société basée à Cleveland, dans l’Ohio, propose en souscription privée 125 millions de dollars d’obligations convertibles (OC), arrivant à échéance le 15 novembre 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour contribuer au remboursement de 100 millions de dollars sur un prêt à terme d’un montant total de 213,2 millions de dollars

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour des opérations de « capped call » afin de compenser une dilution potentielle, et jusqu’à 15 millions de dollars pour racheter des actions auprès des investisseurs ayant souscrit aux obligations convertibles

** HY affiche une capitalisation boursière d’environ 470 millions de dollars

** Le titre a reculé lors des quatre dernières séances, affichant une baisse d’environ 12% depuis le début de l’année jusqu’à mardi; les actions se situent à environ 37% en dessous de leur plus haut intrajournalier sur un an, à 41,30 dollars, atteint le 5 août

** Deux analystes couvrant le titre lui attribuent la recommandation “acheter” avec des objectifs de cours de 38 et 55 dollars, selon les données de LSEG