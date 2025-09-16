Le constructeur britannique JLR prolonge l'arrêt de sa production après un incident de cybersécurité

Le constructeur britannique de voitures de luxe Jaguar Land Rover a annoncé mardi qu'elle prolonge sa pause de production jusqu'au 24 septembre, à la suite d'un incident de cybersécurité révélée au début du mois.