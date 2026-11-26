Le constructeur brésilien Embraer critique les nouveaux droits de douane américains et met en garde contre la hausse des prix des billets d'avion

Embraer EMBJ3.SA a averti jeudi que le projet de droits de douane de 10 % proposé par Washington sur les importations d’avions en provenance du Brésil pourrait faire grimper les coûts des compagnies aériennes américaines et les tarifs aériens, alors que le constructeur aéronautique brésilien s’apprêtait à faire pression contre cette mesure.

Cette proposition, dévoilée mercredi par l’administration Trump dans le cadre d’un ensemble plus large de mesures tarifaires, a surpris Embraer et fait suite à une précédente série de droits de douane américains sur les avions brésiliens.

Le secteur aérospatial a, dans l’ensemble, été largement épargné par les droits de douane du président américain Donald Trump, contrairement à d’autres secteurs tels que l’automobile et la sidérurgie, ce qui reflète les chaînes d’approvisionnement mondiales de ce secteur et son importance pour l’économie américaine.

Les États-Unis, premier marché mondial des avions privés, sont également un acheteur clé du jet régional E175 d’Embraer, qui n’a pas de concurrent fabriqué aux États-Unis et qui est essentiel pour les liaisons régionales attirant moins de passagers.

Les clients américains achètent environ la moitié des avions commerciaux d’Embraer et 70 % de ses jets d’affaires, qui intègrent tous de nombreuses pièces de fabrication américaine. Selon les analystes, 60 % du chiffre d’affaires d’Embraer provient d’Amérique du Nord.

Embraer est le troisième constructeur aéronautique mondial après Airbus AIR.PA et Boeing BA.N .

L’E175, qui compte généralement environ 76 sièges, est l’avion le plus utilisé aux États-Unis et plus de 40 % de ses composants proviennent d’entreprises américaines, a déclaré aux journalistes à Brasilia le directeur général d’Embraer, Francisco Gomes Neto.

“L’imposition d’un droit de douane sur cet avion pénaliserait les compagnies aériennes, qui devraient payer plus cher pour l’acquérir. Cela se répercuterait probablement sur le prix des billets et pourrait même contribuer à l’inflation”, a-t-il déclaré.

“Nous avons été pris au dépourvu car tout se passait bien. ”

Trump s’est souvent heurté au président brésilien de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui, il y a quelques semaines, a battu son rival de droite, Flavio Bolsonaro, lors de l’élection présidentielle, s’assurant ainsi un quatrième mandat sans précédent, un résultat que Trump a qualifié de “semblant truqué” .

Embraer était auparavant soumise à un droit de douane américain de 10 % de 2025 jusqu’au début de 2026, date à laquelle Washington a rétabli l’accès en franchise de droits pour les avions brésiliens. Embraer fait valoir qu’elle dispose de 3,5 milliards de dollars d’actifs et emploie plus de 2 500 personnes à travers les États-Unis.

Selon les analystes et les dirigeants du secteur, les droits de douane sur les avions finissent souvent par nuire autant aux compagnies aériennes et aux fournisseurs nationaux qu’aux constructeurs étrangers.

NÉGOCIATIONS AU BRÉSIL

Embraer cherchera à obtenir le soutien de ses contacts dans l’industrie américaine et des décideurs politiques, tout en comptant sur le gouvernement brésilien pour l’aider à défendre sa cause, a déclaré M. Gomes Neto.

Le directeur général a rencontré jeudi le vice-président brésilien Geraldo Alckmin, qui dirige les négociations commerciales du pays avec Washington. M. Alckmin a qualifié cette proposition de “totalement déraisonnable” et a déclaré que Brasilia s'efforcerait de la faire annuler.

“La tradition veut qu’il n’y ait pas de droits de douane dans un secteur aussi stratégique que l’aérospatiale”, a déclaré M. Alckmin aux journalistes.

Une décision finale concernant les droits de douane proposés n’ étant pas attendue avant l’année prochaine , M. Gomes Neto a indiqué qu’ils n’auraient aucune incidence sur les plans de livraison d’Embraer pour 2026.

QUESTIONS CONCERNANT LES JETS D'AFFAIRES

Tout droit de douane sur l’E175 serait probablement répercuté sur les clients tels qu’American Airlines AAL.O et SkyWest SKYW.O plutôt que pris en charge par le constructeur aéronautique, ont indiqué les analystes de Citi . La gamme E2 d’Embraer, plus grande, qui est en concurrence avec le 737 MAX 7 de Boeing et l’A220 d’Airbus, serait la plus exposée au droit de douane proposé.

Des questions subsistent quant à savoir si ce droit s’appliquerait au jet d’affaires Praetor d’Embraer, qui dépend fortement des États-Unis, son principal marché .

Le Praetor est expédié aux États-Unis à un stade avancé de sa production et assemblé dans les usines de la société en Floride, toutes les livraisons étant effectuées depuis les États-Unis, a précisé M. Gomes Neto.

“Nous devons comprendre exactement ce que couvrirait ce nouveau droit de douane. Nous n’avons toujours pas cette précision”, a-t-il déclaré.

Les actions de la société, cotées à São Paulo, ont chuté de 9,6 % mercredi, mais ont rebondi de 1,3 % jeudi.