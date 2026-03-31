 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz investit 4 milliards de dollars dans une usine de SUV en Alabama
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 19:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz MBGn.DE a déclaré mardi qu'il investirait 4 milliards de dollars dans son usine d'Alabama jusqu'en 2030 pour stimuler la production de SUV, alors qu'il cherche à faire face aux droits de douane importants imposés par les États-Unis sur les automobiles.

Au total, Mercedes-Benz a déclaré qu'elle prévoyait d'investir plus de 7 milliards de dollars dans ses activités aux États-Unis au cours des prochaines années. L'entreprise transfère jusqu'à 500 emplois de différents sites à travers le pays vers un nouveau centre de recherche et de développement à la pointe de la technologie à Atlanta.

Valeurs associées

MERCEDES-BENZ GROUP
52,390 EUR XETRA +1,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank