Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz investit 4 milliards de dollars dans une usine de SUV en Alabama

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Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz MBGn.DE a déclaré mardi qu'il investirait 4 milliards de dollars dans son usine d'Alabama jusqu'en 2030 pour stimuler la production de SUV, alors qu'il cherche à faire face aux droits de douane importants imposés par les États-Unis sur les automobiles.

Au total, Mercedes-Benz a déclaré qu'elle prévoyait d'investir plus de 7 milliards de dollars dans ses activités aux États-Unis au cours des prochaines années. L'entreprise transfère jusqu'à 500 emplois de différents sites à travers le pays vers un nouveau centre de recherche et de développement à la pointe de la technologie à Atlanta.