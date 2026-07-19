Le consortium du pipeline de la Caspienne (CPC) annonce la suspension des chargements de pétrole à la suite d'attaques de drones contre des pétroliers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Deux pétroliers ont été attaqués au terminal du Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC), au large de la côte russe de la mer Noire, a indiqué dimanche le CPC, précisant que les chargements de pétrole étaient suspendus.
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