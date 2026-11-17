L'inflation persistante et le coût élevé du crédit obligent les ménages américains à faire davantage de choix, mais pas encore à renoncer à consommer. Alors que les enquêtes de confiance dressent un tableau plutôt sombre, les passages en caisse racontent une histoire sensiblement plus robuste.

Selon l'indice Redbook, les ventes à magasins comparables des grandes enseignes américaines progressaient encore de 9,5% sur un an lors de la semaine achevée le 14 novembre, après 10,1% la semaine précédente. Plus remarquable encore, leur rythme de croissance se maintient au-dessus de 7% depuis le début du printemps, un niveau qui faisait auparavant figure de plafond entre 2023 et 2025.

Cette résistance se retrouve dans les données bancaires de Bank of America Institute, avec des dépenses par carte et par ménage en progression de 5,8% sur un an en octobre, et de 4,6% hors carburants. Plus encourageant encore, les ménages aux revenus les plus modestes affichent une hausse de 5,9%, devant les 5% les plus aisés ( 5,7%).

Les chiffres mensuels de Costco viennent renforcer ce constat. Le numéro trois américain de la grande distribution, derrière Walmart et Amazon, a vu ses ventes comparables progresser de 8,1% sur un an aux États-Unis, hors carburants et effets de change.

Cela dit, il convient de noter quelques signes de faiblesse, notamment une légère augmentation de la proportion de ménages qui se contentent du paiement minimum sur leurs cartes de crédit, ainsi qu'un recours accru aux retraits anticipés sur les plans d'épargne-retraite pour faire face aux difficultés financières.

Les dépôts bancaires demeurent néanmoins supérieurs à leur niveau de 2019, inflation déduite. **Ces chiffres continuent ainsi de témoigner de la résilience du consommateur américain, qui ajuste ses priorités, mais refuse, pour l'heure, de capituler malgré une confiance au plus bas et des prix de l'essence élevés.