Le conseiller économique principal de l'Inde préconise de limiter l'utilisation des médias sociaux en fonction de l'âge des utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Inde est un marché clé pour les entreprises de médias sociaux comme Meta

Le gouvernement doit envisager des limites d'accès basées sur l'âge, selon un conseiller

Les forfaits de données bon marché stimulent l'utilisation des applications de médias sociaux

L'addiction au numérique nuit aux résultats scolaires, selon un conseiller

(Ajout de commentaires d'experts et de remarques du ministre; paragraphes 15-17) par Manoj Kumar et Munsif Vengattil

Le principal conseiller économique de l'Inde a appelé le gouvernement à fixer des limites d'âge pour l'accès aux applications de médias sociaux, afin de lutter contre la "dépendance numérique", en mettant en garde contre l'utilisation par les enfants de plateformes dans le plus grand marché d'utilisateurs de Meta et de YouTube.

Un tel changement alignerait l'Inde sur une tendance mondiale croissante , après que l'Australie est devenue l'année dernière le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans.

Lundi, l'Assemblée nationale française a soutenu une législation visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que la Grande-Bretagne, le Danemark et la Grèce étudient la question.

Le conseiller, V. Anantha Nageswaran, a recommandé dans l'étude économique annuelle de l'Inde que les familles encouragent la limitation du temps d'écran, les heures sans appareil et le partage d'activités hors ligne.

"Des politiques de limitation d'accès en fonction de l'âge peuvent être envisagées, car les jeunes utilisateurs sont plus vulnérables à l'utilisation compulsive et aux contenus préjudiciables", écrit-il.

"Les plateformes devraient être responsables de l'application de la vérification de l'âge et des paramètres par défaut adaptés à l'âge."

Les recommandations ne sont pas contraignantes pour le gouvernement, mais elles sont prises en compte dans les discussions politiques au sein du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Les recommandations précédentes ont incité le gouvernement à procéder à des réformes fiscales, à assouplir les règles relatives aux investissements chinois et à renforcer l'infrastructure numérique.

L'Inde, deuxième marché mondial des smartphones avec 750 millions d'appareils et un milliard d'internautes, est un marché en pleine croissance pour les applications de médias sociaux, et n'impose pas d'âge minimum pour y accéder.

UN GRAND MARCHÉ POUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Meta META.O , l'opérateur de Facebook, Alphabet GOOGL.O , la société mère de YouTube, et X n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les forfaits de données télécoms bon marché ont stimulé l'utilisation des applications de médias sociaux ces dernières années.

Plus de la moitié des jeunes utilisateurs de smartphones ont déclaré utiliser les plateformes numériques pour l'éducation, tandis qu'environ 75 % d'entre eux les utilisent pour les médias sociaux, selon le rapport d'enquête.

"L'addiction au numérique a un impact négatif sur les résultats scolaires et la productivité au travail en raison des distractions, du "manque de sommeil" et de la baisse de concentration", a ajouté Nageswaran.

"LES ENFANTS GLISSENT VERS UNE UTILISATION INCESSANTE"

Cette recommandation fait suite aux efforts croissants déployés par les États indiens pour limiter le temps passé devant un écran par les jeunes.

L'État côtier de Goa et l'État méridional d'Andhra Pradesh ont déclaré qu'ils étudiaient le cadre réglementaire australien, dans l'optique d'une interdiction similaire pour les enfants.

"La confiance dans les médias sociaux est en train de s'effondrer", a écrit Nara Lokesh, ministre des technologies de l'information de l'Andhra Pradesh, sur X jeudi, indiquant que l'État étudierait les cadres juridiques pour un accès adapté à l'âge des enfants.

"Les enfants glissent vers une utilisation incessante, ce qui affecte leur capacité d'attention et leur éducation."

Certains activistes et experts en technologie affirment toutefois que les restrictions fondées sur l'âge ne fonctionnent pas, car les enfants peuvent les contourner en créant des comptes à l'aide de faux documents d'identité.

"L'État devrait plutôt financer des programmes visant à sensibiliser les enfants et les parents à l'élaboration de protocoles pour une utilisation saine et sûre des médias numériques", a déclaré Meghna Bal, directrice de la société de recherche Esya Centre.

Meta a précédemment déclaré qu'il soutenait les lois sur la surveillance parentale, mais a conseillé: "Les gouvernements qui envisagent des interdictions doivent veiller à ne pas pousser les adolescents vers des sites moins sûrs et non réglementés."