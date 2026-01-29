 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le conseiller économique principal de l'Inde préconise de limiter l'utilisation des médias sociaux en fonction de l'âge des utilisateurs
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'Inde est un marché clé pour les entreprises de médias sociaux comme Meta

*

Le gouvernement doit envisager des limites d'accès basées sur l'âge, selon un conseiller

*

Les forfaits de données bon marché stimulent l'utilisation des applications de médias sociaux

*

L'addiction au numérique nuit aux résultats scolaires, selon un conseiller

(Ajout de commentaires d'experts et de remarques du ministre; paragraphes 15-17) par Manoj Kumar et Munsif Vengattil

Le principal conseiller économique de l'Inde a appelé le gouvernement à fixer des limites d'âge pour l'accès aux applications de médias sociaux, afin de lutter contre la "dépendance numérique", en mettant en garde contre l'utilisation par les enfants de plateformes dans le plus grand marché d'utilisateurs de Meta et de YouTube.

Un tel changement alignerait l'Inde sur une tendance mondiale croissante , après que l'Australie est devenue l'année dernière le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans.

Lundi, l'Assemblée nationale française a soutenu une législation visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que la Grande-Bretagne, le Danemark et la Grèce étudient la question.

Le conseiller, V. Anantha Nageswaran, a recommandé dans l'étude économique annuelle de l'Inde que les familles encouragent la limitation du temps d'écran, les heures sans appareil et le partage d'activités hors ligne.

"Des politiques de limitation d'accès en fonction de l'âge peuvent être envisagées, car les jeunes utilisateurs sont plus vulnérables à l'utilisation compulsive et aux contenus préjudiciables", écrit-il.

"Les plateformes devraient être responsables de l'application de la vérification de l'âge et des paramètres par défaut adaptés à l'âge."

Les recommandations ne sont pas contraignantes pour le gouvernement, mais elles sont prises en compte dans les discussions politiques au sein du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Les recommandations précédentes ont incité le gouvernement à procéder à des réformes fiscales, à assouplir les règles relatives aux investissements chinois et à renforcer l'infrastructure numérique.

L'Inde, deuxième marché mondial des smartphones avec 750 millions d'appareils et un milliard d'internautes, est un marché en pleine croissance pour les applications de médias sociaux, et n'impose pas d'âge minimum pour y accéder.

UN GRAND MARCHÉ POUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Meta META.O , l'opérateur de Facebook, Alphabet GOOGL.O , la société mère de YouTube, et X n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les forfaits de données télécoms bon marché ont stimulé l'utilisation des applications de médias sociaux ces dernières années.

Plus de la moitié des jeunes utilisateurs de smartphones ont déclaré utiliser les plateformes numériques pour l'éducation, tandis qu'environ 75 % d'entre eux les utilisent pour les médias sociaux, selon le rapport d'enquête.

"L'addiction au numérique a un impact négatif sur les résultats scolaires et la productivité au travail en raison des distractions, du "manque de sommeil" et de la baisse de concentration", a ajouté Nageswaran.

"LES ENFANTS GLISSENT VERS UNE UTILISATION INCESSANTE"

Cette recommandation fait suite aux efforts croissants déployés par les États indiens pour limiter le temps passé devant un écran par les jeunes.

L'État côtier de Goa et l'État méridional d'Andhra Pradesh ont déclaré qu'ils étudiaient le cadre réglementaire australien, dans l'optique d'une interdiction similaire pour les enfants.

"La confiance dans les médias sociaux est en train de s'effondrer", a écrit Nara Lokesh, ministre des technologies de l'information de l'Andhra Pradesh, sur X jeudi, indiquant que l'État étudierait les cadres juridiques pour un accès adapté à l'âge des enfants.

"Les enfants glissent vers une utilisation incessante, ce qui affecte leur capacité d'attention et leur éducation."

Certains activistes et experts en technologie affirment toutefois que les restrictions fondées sur l'âge ne fonctionnent pas, car les enfants peuvent les contourner en créant des comptes à l'aide de faux documents d'identité.

"L'État devrait plutôt financer des programmes visant à sensibiliser les enfants et les parents à l'élaboration de protocoles pour une utilisation saine et sûre des médias numériques", a déclaré Meghna Bal, directrice de la société de recherche Esya Centre.

Meta a précédemment déclaré qu'il soutenait les lois sur la surveillance parentale, mais a conseillé: "Les gouvernements qui envisagent des interdictions doivent veiller à ne pas pousser les adolescents vers des sites moins sûrs et non réglementés."

Valeurs associées

ALPHABET-A
336,0100 USD NASDAQ +0,44%
META PLATFORMS
669,8400 USD NASDAQ -0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?
    Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?
    information fournie par Boursorama 29.01.2026 11:39 

    Déforestation, surpêche, recul réglementaire : la biodiversité subit déjà des pressions majeures tandis que certaines politiques freinent la transition. Malgré ce contexte, entreprises et finance poursuivent leurs engagements environnementaux. Le point sur les ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.01.2026 11:39 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC . * MICROSOFT

  • Un tanker au port de Khor Fakkan, aux Emirats arabes unis, le 23 juin 2025 ( AFP / Giuseppe CACACE )
    Iran: le baril de pétrole Brent au-dessus de 70 dollars, une première depuis septembre
    information fournie par AFP 29.01.2026 11:23 

    Le baril de pétrole Brent a franchi jeudi la barre des 70 dollars pour la première fois depuis septembre, porté par les menaces de Donald Trump d'une intervention en Iran, susceptible de perturber la production du pays et l'approvisionnement mondial. "Cette évolution ... Lire la suite

  • Municipales: Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre
    Municipales: Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre
    information fournie par AFP Video 29.01.2026 11:20 

    "Sans surprise" mais "avec un enthousiasme considérable", le maire du Havre et ancien Premier ministre Édouard Philippe se déclare candidat pour un nouveau mandat dans la cité portuaire, fondation de son identité politique et étape aussi obligée que risquée de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank