Le conseiller de Boris Johnson a peut-être commis une infraction au confinement, dit la police

LONDRES, 28 mai (Reuters) - La police britannique a déclaré jeudi que le conseiller spécial du Premier ministre Boris Johnson, Dominic Cummings, avait peut-être commis une infraction aux règles du confinement en utilisant son véhicule dans le comté de Durham sur 41 kilomètres mais qu'elle n'entendait pas lancer de procédure. "Il pourrait y avoir eu une infraction mineure aux règles qui aurait justifié une intervention policière", a conclu l'enquête menée par la police Durham. La police considère cependant cela comme une entorse "mineure" car il n'y a pas eu de violation apparente des règles de distanciation physique. Dominic Cummings, sommé par ses détracteurs de démissionner, a refusé de s'excuser pour avoir parcouru fin mars 400 kilomètres de Londres vers le nord de l'Angleterre pour se rendre chez ses parents, à Durham, avec son fils de quatre ans et sa femme, qui présentait alors des symptômes de COVID-19. La police estime que les 400 km initialement parcourus ne constituent pas une infraction et qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour étayer les allégations selon lesquelles ce dernier a effectué le 19 avril un deuxième voyage à Durham en provenance de Londres. Elle ajoute que Dominic Cummings n'a commis aucune infraction en se réfugiant chez ses parents à Durham mais que les 41 km effectués dans le comté pour se rendre au château de Barnard Castle avec sa femme et son fils pourrait constituer une atteinte mineure au règle de confinement destinées à endiguer la propagation du coronavirus. "Le Premier ministre a déclaré qu'il pensait que M. Cummings s'était comporté de manière raisonnable et légale au regard de tous les éléments et qu'il considérait le sujet clos", a réagi un porte-parole du 10 Downing Street. (Costas Pitas et Guy Faulconbridge; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

