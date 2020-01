Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le conseil des ministres va mettre fin aux fonctions de Royal - Ndiaye Reuters • 24/01/2020 à 09:10









PARIS, 24 janvier (Reuters) - Le conseil des ministres va officialiser ce vendredi le limogeage de Ségolène Royal de son poste d'ambassadrice des pôles, a annoncé la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, sur BFM TV-RMC. L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle de 2007, qui a multiplié ces dernières semaines les critiques contre l'exécutif, avait elle-même annoncé sur futur renvoi il y a dix jours, indiquant qu'un décret mettant fin à ses fonctions serait examiné lors d'un prochain conseil des ministres. "C'est à l'ordre du jour ce matin du conseil des ministres dans la partie relative aux nominations (...) Elle (Ségolène Royal) ne sera plus ambassadrice des pôles", a déclaré Sibeth Ndiaye. Ségolène Royal avait été nommée à ce poste par décret https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035316000&categorieLien=id fin juillet 2017 pour représenter la France aux négociations internationales pour les pôles Arctique et Antarctique. L'ex-députée ne fait pas mystère de son souhait de jouer un rôle de premier plan lors de la présidentielle de 2022. Elle fait par ailleurs l'objet d'une enquête préliminaire du parquet national financier (PNF) qui cherche à vérifier l'usage que celle-ci a fait des moyens mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions d'ambassadrice des pôles. (Henri-Pierre André, édité par Simon Carraud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.