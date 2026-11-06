Le Conseil de sécurité russe estime que les services satellitaires Starlink et OneWeb posent un risque pour les pays souverains, rapporte l'agence RIA

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(Ajoute des précisions au paragraphe 3, ainsi que du contexte et des détails aux paragraphes 4 à 6)

Des experts du Conseil de sécurité russe ont déclaré que les servicesoccidentaux de communication par satellite, tels que Starlink et OneWeb, pourraient être utilisés pour déstabiliser la situation sociopolitique dans des pays souverains et constituaient donc un risque, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle russe RIA.

Cette déclaration fait suite à une réunion du présidium du Conseil scientifique et d’experts de cet organisme, au cours de laquelle ont été abordées les questions de sécurité de l’information ainsi que l’utilisation du système satellitaire russe en orbite basse et de l’accès à Internet, a rapporté RIA.

“Au cours de la réunion, les principaux risques et menaces liés à l’utilisation de systèmes de communication spatiaux occidentaux au-dessus du territoire d’États souverains dans le but de déstabiliser la situation sociopolitique ont été mis en évidence. Cela concerne avant tout les services de communication par satellite largement utilisés que sont Starlink et OneWeb, qui se développent activement dans les pays désireux d’accélérer la numérisation de leur économie nationale”, a déclaré le Conseil de sécurité, selon la RIA.

Le mois dernier, le président Vladimir Poutine a salué Elon Musk comme un génie , tout en reconnaissant que la Russie commençait tout juste à déployer sa réponse au système d’Internet par satellite Starlink.

La déclaration de Poutine était d’autant plus frappante qu’une version de Starlink, développée par SpaceX, la société de Musk, a été utilisée par l’armée ukrainienne tout au long de la guerre avec la Russie comme élément clé des opérations de drones et des communications sur le champ de bataille.

Le ministre russe du Développement numérique, Maksut Shadayev, avait alors indiqué à Poutine que la Russie avait jusqu’à présent lancé plus de 30 satellites de sa propre fabrication dans le cadre de la mise en place de son équivalent national de Starlink, baptisé “Rassvet” (Dawn).