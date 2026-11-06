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Le Conseil de sécurité russe estime que les services satellitaires Starlink et OneWeb constituent une menace pour la souveraineté des États, rapporte l'agence RIA
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 12:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des experts du Conseil de sécurité russe ont déclaré que les services occidentaux de communication par satellite, tels que Starlink et OneWeb, pourraient être utilisés pour déstabiliser la situation sociopolitique dans des pays souverains, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle russe RIA.

Cette déclaration fait suite à une réunion des experts vendredi, au cours de laquelle ils ont abordé les questions de sécurité de l'information et l'utilisation du système satellitaire russe en orbite basse, a rapporté la RIA.

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