Le conseil d'Etat suspend en partie la circulaire Castaner sur le "nuançage" politique

PARIS, 31 janvier (Reuters) - Le juge des référés du conseil d'Etat a suspendu en partie la circulaire Castaner sur le "nuançage" politique des candidats en vue des élections municipales, annonce l'instance dans un communiqué publié vendredi. Cette circulaire, adressée le 10 décembre aux préfets par le ministre de l'Intérieur en prévision des élections municipales de mars, demandaient aux représentants de l'Etat de n'attribuer de nuance politique aux candidats et listes déclarés que dans les communes d'au moins 9.000 habitants. L'opposition y a vu une tentative de masquer les résultats de la République en Marche (LREM), le mouvement présidentiel. Cette disposition a été suspendue de même que les conditions d'attribution de la nuance "Liste divers Centre" et le classement de la nuance "Liste Debout la France" de Nicolas Dupont-Aignant dans le bloc "extrême droite". (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

